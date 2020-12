Chi è Massimo Cannoletta, campione de L'Eredità

Massimo Cannoletta è il super campione de L'eredità amatissimo dal pubblico: ecco chi è il concorrente che ha vinto 250mila euro ma ha sbagliato apposta la risposta per dare spazio ad altri concorrenti.

Massimo Cannoletta, campione de L'eredità

L'eredità, il programma condotto da Flavio Insinna, su Rai1 prima del TG 1 da alcune settimane ha trovato un campione amatissimo dal pubblico ma anche dai suoi avversari: si tratta di Massimo Cannoletta, 46 anni, proveniente da Acquarica, in provincia di Lecce. Massimo fino a oggi ha vinto 250.000 euro in gettoni d'oro. Il concorrente è entrato nei cuori dei telespettatori non solo per la sua immensa cultura - lo chiamano il "Google umano" - ma anche per la sua generosità. Alcune sere fa durante una delle fasi del gioco Massimo ha detto riferendosi a Tommaso, un altro concorrente: "So la risposta, però stasera il triello se lo merita lui, quindi gli rimando tutto indietro" e ha rinunciato a giocarsi il montepremi finale di 180mila euro.

Massimo Cannoletta durante una puntata de L'eredità

Nonostante fosse stato eliminato Massimo Cannoletta, laureato in scienze politiche, è tornato nel programma: Il regolamento prevede che chi partecipa a sette ghigliottine consecutive può essere riammesso al gioco. A chi gli ha chiesto il motivo della sua decisione Massimo ha risposto: "Tommaso è una persona preparatissima e ha risposto a tutte le domande. Mi sembrava quindi giusto cedergli il gioco. Sono stato altre volte nella sua situazione, e con serenità più assoluta, consapevole che rinunciavo a giocarmi 180mila euro, gli ho ceduto la vittoria. Lo rifarei, volevo che si sapesse ufficialmente che questo signore era stato bravissimo, e quindi era giusto che andasse lui alla ghigliottina".

Massimo Cannoletta si rilassa in spiaggia

Massino Cannoletta, intervistato dal Messaggero, ha detto: "Mi scrivono in tanti, di varie fasce di età, adolescenti, uomini e donne. E anche messaggi ammiccanti, è vero. In quel caso specifico dico sempre che sono sui social a scopo divulgativo, non per fare altro. Non ho vent'anni. Non voglio paragonarmi ad Alberto Angela, il mio mito assoluto, ma anche lui divulga e non lo fa certo per rimorchiare". La sua virtù principale è la calma ed è un amante dei giochi da tavola. "La calma è fondamentale per ragionare nei giochi. Sono molto forte a Trivial e mi piacciono Risiko e la tombola".

Il supercampione ha lavorato a bordo di una nave da crociera italiana come responsabile del programma culturale e grazie a questa professione ha fatto per due volte il giro del mondo: "con i soldi vinti mi piacerebbe tornare a viaggiare" ha detto. Massimo Cannoletta è ormai da un mese a L'Eredità, ha stabilito il record di risposte esatte: "Avevo fatto la valigia per massimo due o tre giorni e mi trovo qui da un mese" ha dichiarato scherzando sul suo ruolo di campionissimo del quiz preserale.