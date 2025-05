L’Eredità: i giochi, la parola della Ghigliottina della puntata del 12 maggio 2025

Inizia una nuova settimana e prosegue L'Eredità. La puntata di lunedì 12 maggio 2025 del game show è stata ricca di giochi. Il conduttore Marco Liorni ha salutato il campione Pietro e ha subito presentato il primo debuttante. Si tratta di Demetrio, un insegnante di Lettere della provincia di Trapani, appassionato di orchidee. Altra concorrente è Beatrice della provincia di Venezia, laureata in Farmacia. Gioca anche Ivan di Torino, avvocato e attore amatoriale. Infine, conosciamo Shuela di Roma, vive a Bologna, è una coordinatrice didattica e cosplayer.

La puntata di lunedì 12 maggio 2025 de L'Eredità

Inizia il gioco del C'è o non c'è e ad andare a rischio sfida sono Demetrio, Beatrice e Shuela. Il campione Pietro sceglie di mandare in sfida le due debuttanti Beatrice e Shuela, la quale riesce a proseguire il gioco. Il secondo gioco, ovvero il Chi come cosa, porta in sfida Demetrio e Veronica. È il debuttante a dover lasciare il programma e il montepremi.

Le Professoresse Greta e Linda fanno il loro ingresso in studio e annunciano le date: 1952, 1975, 1998, 2020. È il momento della sfida tra Pietro e Shuela, alla sua seconda sfida in questa puntata. Il campione viene battuto dalla debuttante. Con la Professoressa Linda si gioca a La Scossa, e si parla dei souvenir molto venduti in Europa. Uno di questi è il più ricercato dai turisti che visitano la Svezia. Biancamaria prende La Scossa e affronta una sfida ai 60 secondi contro il debuttante Ivan. La veterana, alla sua quindicesima puntata, vince la sfida.

I giochi finali della puntata

Il Triello è tutto al femminile, e le concorrenti sono: Veronica, Biancamaria e Shuela. Biancamaria e Veronica vanno ai 100 secondi. Biancamaria raggiunge ancora una volta il tavolo della Ghigliottina e gioca per il montepremi massimo, ovvero 200.000 euro. Una volta dimezzato, il montepremi scende a 12.500 euro. Le parole indizio sono:

Voce

Integrale

Totò

Hockey

Giù

La campionessa opta per "disco", ma la parola corretta è "maschera".