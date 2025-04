L'Eredità: la parola della Ghigliottina, cos’è successo nella puntata del 14 aprile 2025

Una nuova settimana è iniziata e va in onda la puntata di lunedì 14 aprile 2025 de L'Eredità. Marco Liorni presenta i debuttanti dopo aver salutato il campione Gabriele alla sua 29esima puntata. Gioca Francesca della provincia di Ascoli Piceno, direttore di filiale di banca. E anche Domenico, albergatore della provincia di Modena. Conosciamo Saverio della provincia di Como, è un ingegnere gestionale. Altra debuttante è Giada di Milano, vive a Pescara, lavora nel settore della ristorazione.

Il primo gioco è il C'è o non c'è e i primi a sfidarsi in questa puntata sono Francesca e Saverio. Francesca lascia il programma a malincuore. Si va avanti con il Chi, come, cosa ed è Domenico a fare il suo secondo errore. Decide quindi di sfidare Giada, la quale riesce a battere il suo avversario. Il prossimo gioco è quello delle date annunciate dalle Professoresse Greta e Linda: 1957, 1976, 1996, 2017. Giada supera anche la sua seconda sfida, questa volta contro Marco, che dopo alcune puntate, cede il suo montepremi.

L'Eredità, gli altri giochi e la parola della Ghigliottina

Arriva il momento de La Scossa con la Professoressa Linda, e il focus è sui proverbi e i modi di dire dialettali, tra cui quello da non dire che riguarda una persona avara. Giada prende La Scossa e sceglie di confrontarsi con Patrizio in una sfida ai 60 secondi. Al Triello troviamo Gabriele e i debuttanti Saverio e Giada. Gabriele e Saverio vanno ai 100 secondi.

È Gabriele ad iniziare a rispondere alle domande, avendo il montepremi più alto. Proprio lui vince la puntata e ha la possibilità di raggiungere il tavolo della Ghigliottina per la sedicesima volta. Il montepremi vale 200.000 euro, quindi il massimo del suo valore nel game show. Dopo alcuni dimezzamenti, scende a 25.000 euro. Ecco le parole indizio utili per individuare la parola della Ghigliottina:

Blu

Donna

Sanremo 1993

Velo

Falco

La parola scelta da Gabriele è "occhio", quella contenuta nella busta è invece "mistero".