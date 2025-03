L'eredità di Gene Hackman ammonta a 80 milioni di dollari: i figli esclusi dal testamento?

Ad un mese dalla morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, sono stati rivelati i due testamenti. L'attore premio Oscar, scomparso a 95 anni, ha lasciato la sua fortuna da 80 milioni di dollari alla moglie.

Secondo le ultime indiscrezioni, i tre figli di Hackman non avrebbero ricevuto nulla in eredità: Christopher Allen, 65 anni, Leslie, 58 anni, ed Elizabeth Jean, 62 anni, nati dal precedente matrimonio con Faye Maltese, non figurerebbero tra gli eredi.

Il destino dell'eredità di Gene Hackman

L'esclusione dei figli, dai quali Hackman in passato si era allontanato, apre le porte ad una possibile battaglia legale. Al Daily Mail, un esperto ha sostenuto che se Arakawa fosse sopravvissuta dopo la morte dell'attore, probabilmente i figli avrebbero iniziato una disputa con la vedova.

Per quanto riguarda Arakawa, la moglie di Hackman aveva deciso di destinare i suoi beni ad un trust, che verrà inviato ad organizzazioni benefiche e il pagamento dei debiti medici.

Gene Hackman in una scena di Il braccio violento della legge

Secondo le ultime indiscrezioni, Gene Hackman avrebbe firmato l'ultima versione del suo testamento il 7 giugno 2005 e non è chiaro quando gli sia stata diagnosticata la malattia di Alzheimer.

Il difficile rapporto con i figli di Gene Hackman

Ha fatto scalpore la presunta mancata presenza dei figli nel testamento di Gene Hackman nonostante le circostanze che hanno portato alla morte della coppia.

Dopo il divorzio da Faye Maltese, Gene Hackman pare essersi allontanato dai figli in una fase delicata della crescita. Lo stesso attore ha ammesso di non essere riuscito a stare accanto al figlio Christopher in un periodo in cui avrebbe avuto bisogno di lui mentre i contatti con Leslie ed Elizabeth Jean erano stati mantenuti e le due figlie lo avevano accompagnato a diverse première.

Gene Hackman in una scena di Superman

In base ai racconti dei ben informati, grazie alla moglie Betsy Arakawa, Gene Hackman aveva iniziato a riavvicinarsi progressivamente ai figli e ai nipoti, pur trascorrendo diverso tempo senza sentirli.