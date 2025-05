L’Eredità: i debuttanti, la parola della Ghigliottina della puntata del 2 maggio 2025

La puntata del 2 maggio 2025 de L'Eredità ha inizio con il saluto del conduttore Marco Liorni al campione Antonio. Conosciamo il primo debuttante, ovvero Andrea, studente di Fisica di Cesena. Gioca anche Alessia di Teramo, è un'ostetrica, ed Eugenio, medico da Treviso. Infine, una nuova concorrente è Valeria della provincia di Perugia, vive in Lombardia, è un'operatrice socio-sanitaria.

Il primo gioco della puntata del 2 maggio 2025 de L'Eredità è il C'è o non c'è. Ad andare in sfida sono le debuttanti Alessia e Valeria, la quale riesce a battere l'avversaria e prosegue il gioco. Nel corso del secondo gioco, il Chi come cosa, il veterano Antonio va in rosso e sceglie di sfidare Andrea. È proprio quest'ultimo a dover salutare e lascia il programma.

Le Professoresse Greta e Linda fanno il loro ingresso in studio annunciando le date. Si viaggia idealmente nel tempo con questi anni: 1963, 1980, 1997, 2014. La sfida successiva vede confrontarsi Eugenio e Valeria, con la vittoria di quest'ultima. I concorrenti giocano a La Scossa con la Professoressa Linda. Si parla di canzoni napoletane, tra cui una il cui ritornello fu ispirato dal canto di un usignolo, ossia "Torna a Surriento". Mauro prende La Scossa e poi perde la sfida ai 60 secondi contro Valeria. Salutiamo, quindi, uno dei campioni, che ha vinto 25.000 euro.

Al Triello giocano: Biancamaria (alla sua settima sera), il campione Antonio e la debuttante Valeria. La debuttante ha già superato 3 sfide e riesce ad arrivare ai 100 secondi insieme a Biancamaria. Antonio, invece, si qualifica per la puntata successiva. Il montepremi ha un valore di 180.000 euro ed è Biancamaria a tentare di portarlo a casa. Arriva ancora una volta al tavolo della Ghigliottina e dimezza diverse volte, per cui il montepremi scende 11.250 euro. Le parole indizio della Ghigliottina sono:

Stato

Comando

Frazione

Peppe

Rap

La campionessa Biancamaria scrive la parola "città", mentre quella corretta è "barra".