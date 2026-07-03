L'Erede su Canale 5, anticipazioni del 3 luglio: Yildiz ricatta Akif, Sevde sconvolge Meryem

Puntuale come ogni venerdì, la soap turca L'Erede torna stasera su Canale 5 alle 22:00 (e su Mediaset Infinity per chi preferisce lo streaming), senza lesinare anche questa volta tensioni e colpi di scena.
Cosa succederà nella puntata del 3 luglio
Sevde trova finalmente il coraggio di affrontare Meryem e le racconta la violenza subita per mano di suo marito. In un primo momento Meryem respinge con rabbia le accuse, ma poco dopo trova nelle tasche del marito una noce, simbolo dell'affronto subito da Sevde, che sembra confermare il racconto della donna.
Anche Yildiz torna a far visita alla madre, che non può fare a meno di notare la profonda tristezza negli occhi della figlia. Mentre lascia la casa paterna, la giovane incrocia Sultan, arrivata da Meryem per discutere della faida che continua ad alimentare tensioni tra le famiglie. Meryem invita Sultan ad allontanare Melek dalla sua casa, ma la donna rifiuta qualsiasi interferenza nella gestione della propria famiglia.
Nel frattempo Melek, sempre più a disagio per il clima che si respira nella villa, si confida con Sevde. Quest'ultima la esorta a non lasciarsi intimidire da Yildiz e a comportarsi come la vera padrona della casa. Pur essendo tentata di rivelarle la verità sulle sue origini, Sevde decide ancora una volta di mantenere il silenzio.
Sul fronte degli affari, Halim incontra Dalyan per discutere del prezioso terreno ricco di risorse aurifere, deciso a non lasciarsi sfuggire un'opportunità così importante. Convinto che Dalyan sia il responsabile del tentato omicidio di Melek, Halim gli racconta quanto accaduto e di aver conosciuto Serhat dopo aver accompagnato la ragazza in ospedale. Dalyan, però, nega ogni coinvolgimento.
Intanto Yildiz mette Akif con le spalle al muro. La giovane sostiene che le condizioni di Melek siano soltanto un modo per attirare l'attenzione di Serhat e rivela ad Akif di conoscere il segreto di Hatçik. In cambio del suo silenzio pretende una sola cosa: che Melek venga allontanata dalla villa.
Infine, l'intera famiglia si prepara a partecipare al matrimonio del figlio del capo villaggio, al quale Serhat è stato invitato come testimone. Sultan insiste affinché tutti siano presenti, mentre Akif, senza informare Serhat, approfitta dell'occasione per far partecipare anche Yildiz, preparando il terreno a nuovi inevitabili scontri.