Leonardo Pieraccioni: l'omaggio del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2022 il 23 aprile

Leonardo Pieraccioni torna ad animare i cinema di Lucca domani (sabato 23 aprile) alle 20 presso il Cinema Astra per presentare in anteprima il suo nuovo film Il sesso degli angeli. L'evento è organizzato in collaborazione dal Lucca Film Festival e Europa Cinema e il Cinema Astra. All'interno della serata di presentazione della nuova pellicola sarà consegnato a Leonardo Pieraccioni il premio speciale "L'arte della Risata".

Leonardo Pieraccioni in Ti amo in tutte le lingue del mondo

Leonardo Pieraccioni rappresenta non solo con la sua carriera, ma anche con il suo costante impegno concreto, la rinascita e la ripartenza del grande cinema italiano.

Per questo il Festival e il Cinema Astra hanno deciso di omaggiare Pieraccioni con una targa simbolo di questa rinnovata gioia portata dalla ripresa delle proiezioni in sala e di una nuova stagione che favorirà il ritorno del pubblico in presenza.

La serata porterà avanti il dialogo iniziato durante l'incontro professionale organizzato ad ottobre scorso, in occasione della precedente edizione del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2021 dedicato all'importanza strategica di una comunicazione diretta e brillante con il pubblico che avesse lo scopo di sensibilizzarlo al ritorno in sala. Il panel vide protagonisti l'attore comico Lillo, il presidente dell'associazione nazionale esercenti cinema Mario Lorini, il direttore generale nazionale ANEC Simone Gialdini e il distributore Matteo Nenciolini i quali si interrogarono sulle azioni concrete da mettere in atto legate alla ripartenza del cinema in sala.

