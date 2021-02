Leonardo DiCaprio: un video in stop-motion è un incredibile omaggio ai suoi film più famosi

Un video apparso sui social omaggia Leonardo DiCaprio riproducendo in stop-motion le scene di alcuni dei suoi film più celebri.

Nelle scorse ore su Instagram è stato condiviso un video che racchiude alcuni dei film più celebri ed amati di Leonardo DiCaprio. Il filmato in questione è apparso sulla pagina di patagraph ed è stato realizzato interamente in stop-motion. Le opere dell'attore statunitense sono talmente popolari che risulta assai facile riconoscerle ma, in ogni caso, i fan non potranno che rimanere affascinati dal modo in cui tutto prende forma davanti ai loro occhi.

Basteranno dunque pochi attimi per riconoscere quel Prova a prendermi che nel 2002 vedeva Leonardo DiCaprio protagonista al fianco di Tom Hanks. Adattamento dell'omonimo romanzo autobiografico di Frank Abagnale Jr., il film è stato diretto da Steven Spielberg ed ha ottenuto due nomination all'Oscar: una come Miglior attore non protagonista a Christopher Walken, ed una come Miglior colonna sonora a John Williams. Nella sequenza successiva del video social, risultano inconfondibili i ghiacciai di Titanic tra i quali però, in questo caso, ad affondare sembra essere Rose, con il buon Jack che sfida anche le acque gelide dell'Atlantico per tentare di salvare la sua amata. Il terzo film riprodotto in stop-motion è invece Revenant - Redivivo, il film che nel 2016 ha permesso a Leonardo DiCaprio di conquistare il suo primo Oscar come Miglior attore protagonista. L'opera di Alejandro González Iñárritu ha ottenuto anche la statuetta come Miglior regia e Miglior fotografia, a fronte di ben dodici nomination.

Quarto film omaggiato nel filmato è The Wolf of Wall Street: in questo caso DiCaprio è seduto dietro la sua scrivania da broker finanziario e si concede una massiccia dose di cocaina prima di salire sul tavolo e ballare, proprio come accade nel film del 2013 diretto e prodotto da Martin Scorsese, acclamato da pubblico e critica ma incapace di vincere almeno un Oscar, nonostante le cinque candidature (DiCaprio conquistò invece il Golden Globe come Miglior attore in un film commedia). Successivamente, i fan dell'attore possono godersi anche la versione in stop-motion di Inception, il contorto ed ambiguo film di Christopher Nolan che nel 2020 ha compiuto dieci anni esatti e che, all'epoca della sua uscita, ottenne quattro Academy Awards (Fotografia, effetti speciali, sonoro e montaggio sonoro).

Infine, a chiudere il tributo a Leonardo DiCaprio è Il grande Gatsby, il film del 2013 diretto da Baz Luhrmann che in questo caso viene ricordato con la sua scena più iconica, ovvero quella in cui l'attore americano sfoggia un sorriso sornione e solleva il suo drink a mo' di brindisi, divenuta una delle basi per meme più gettonate di sempre.