Leonardo DiCaprio sostiene Kamala Harris e critica Trump: "Non possiamo negare il cambiamento climatico"

Leonardo DiCaprio, da sempre noto per il suo impegno nella difesa ambientale, ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno a Kamala Harris come prossima presidente degli Stati Uniti, criticando duramente Donald Trump per la sua posizione negazionista sul cambiamento climatico.

Leonardo DiCaprio contro Trump

In un video pubblicato su Instagram, l'attore premio Oscar ha parlato dei disastri provocati dai recenti uragani Helene e Milton, definiti come "disastri innaturali causati dal cambiamento climatico." DiCaprio ha sottolineato che, mentre Trump "continua a negare la scienza e a promuovere interessi economici a discapito dell'ambiente," Harris, invece, è una vera leader, capace di azioni concrete per la salvaguardia del pianeta.

La scelta di DiCaprio di appoggiare Harris si basa anche sui suoi risultati, tra cui la guida dell'Inflation Reduction Act e il raggiungimento di obiettivi climatici come l'azzeramento delle emissioni entro il 2050. Ha dichiarato: "Il cambiamento climatico sta uccidendo la Terra e rovinando la nostra economia. Abbiamo bisogno di un coraggioso passo avanti per salvare la nostra economia, il nostro pianeta e noi stessi. Ecco perché voterò per Kamala Harris". Il premio Oscar ha concluso: "Unisciti a me nel votare per Kamala Harris il 5 novembre". Leonardo DiCaprio ha sottolineato più volte la necessità di un cambiamento per la salvezza dell'ambiente e del futuro economico.

DiCaprio non è nuovo alla politica climatica: già nel 2016 aveva invitato a sostenere leader che "credono nella scienza del cambiamento climatico," rendendosi portavoce di una battaglia che, con questa nuova dichiarazione, diventa sempre più un grido d'allarme per il nostro futuro.