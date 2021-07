Leonardo DiCaprio: Drew Barrymore e quel commento "hot" al suo post su Instagram

Drew Barrymore ha lasciato un commento piuttosto focoso ed esilarante sotto una delle ultime immagini, inerenti ai cambiamenti climatici e al global warming, postate da Leonardo DiCaprio sul proprio profilo Instagram.

Il vincitore dell'Oscar ha condiviso un'infografica delle Nazioni Unite sul suo profilo Instagram e la Barrymore ha immediatamente scelto di commentare, non per parlare dei cambiamenti climatici, bensì per ringraziare Leo per i suoi costanti sforzi e per far sapere all'attore quanto lo trovi attraente.

"Grazie per essere sempre stato il pioniere nel salvare la nostra terra", ha scritto la Barrymore in un commento, prima di proseguire con un secondo che invece recita: "Dovresti essere tu l'unico caldo, e non il nostro pianeta!"

Molti nei commenti hanno elogiato la celebrità di 46 anni per aver lanciato la frecciatina all'attore di "Titanic". La Barrymore, che ha dichiarato di non volersi più sposare, è già stata sposata tre volte: prima con Jeremy Thomas dal 1994 al 1995, poi con Tom Green dal 2001 al 2002 e infine con Will Kopelman dal 2012 al 2016.

DiCaprio trascorre buona parte del suo tempo lontano dallo schermo tentando di sensibilizzare la popolazione mondiale a proposito dei cambiamenti climatici, cosa che Drew, evidentemente, trova molto attraente. Leo ha anche avviato la Fondazione Leonardo DiCaprio, dedicata alla resilienza climatica e alla protezione della fauna del pianeta.