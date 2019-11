Leonardo DiCaprio accusato di aver finanziato gli incendi in Amazzonia da Bolsonaro

Leonardo DiCaprio è stato accusato dal Presidente brasiliano Jair Bolsonaro di aver finanziato il devastante incendio in Amazzonia della scorsa estate. Tutti conosciamo bene l'attenzione di DiCaprio per la tutela dell'ambiente, ma secondo Bolsonaro e suo figlio, l'attore sarebbe in combutta con le ONG e WWF per loschi interessi economici.

Un'accusa davvero grave quella fatta dal Capo di Stato del Brasile nei confronti della star di Hollywood, che ha puntato il dito contro le Ong e contro Leonardo DiCaprio durante una conferenza visibile sul canale Folha do Brasil: "Che cosa fanno le Ong? Qual'è la cosa più facile? Incendiare la foresta. Scattano foto, girano video, una campagna contro il Brasile, si mettono in contatto con Leonardo DiCaprio e lui dà il denaro"

Un attacco infondato, arrivato dopo che Leonardo DiCaprio ha promesso 5 milioni di dollari per aiutare a combattere gli enormi incendi nella regione amazzonica la scorsa estate. Ma il Presidente brasiliano pensa ci sia qualcosa di losco anche se, nonostante il suo pensiero, non ha dato prove concrete per dimostrare che questa sia un'accusa basata su fatti reali. Si presume che il parere del Capo di Stato sia scaturito dopo l'arresto di quattro pompieri volontari, poi rilasciati, che sono stati fermati con l'accusa di aver appiccato un altro incendio per conto di una Ong e per attirare l'attenzione mediatica su quest'ultima.

Ma non finisce qui. Leonardo DiCaprio viene tacciato di essere colpevole anche dal figlio del presidente, ovvero Edoardo Bolsonaro che su Twitter afferma che l'attore ha donato 300.000 dollari alla Ong che ha dato fuoco all'Amazzonia e ha accusato il Wwf di aver pagato 70mila reis (circa 15mila euro) alla Ong per le fotografie della foresta in fiamme.

Parole forti che hanno provocato, ovviamente, la reazione del WWF brasiliano che categoricamente ha respinto le accuse, pubblicando un video sui social dove difende anche Leonardo DiCaprio: "Che cos'è la verità o la menzogna? E cosa c'entra Leonardo DiCaprio con tutto questo? Il video riassume ciò che vuoi e devi sapere al riguardo"

#AlterDoChão O que aconteceu com os brigadistas? Qual a relação do WWF-Brasil com a Brigada de Alter do Chão? O que é verdade ou mentira? E o que Leonardo DiCaprio tem a ver com tudo isso? Vídeo resume o que você quer e precisa saber sobre o assunto. Leia: https://t.co/7xh3O24dIa pic.twitter.com/tZRQ64Lj3Q — WWF-Brasil (@WWF_Brasil) November 30, 2019

Al momento, Leonardo Di Caprio non ha ancora risposto alle accuse. Attendiamo risvolti per capire come andrà a finire questa tortuosa vicenda.