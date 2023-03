Leo Messi: Sony sta lavorando a una serie animata sul celebre giocatore di calcio

Sony Music Entertainment sta sviluppando una serie tv animata incentrata su Leo Messi. A riportare la notizia in esclusiva è stato Deadline, anticipando qualche dettaglio sul progetto attualmente in corso, al cui centro troveremo una storia dalle mille possibilità in termini espressivi, mirata principalmente a un pubblico di bambini e giovani adolescenti.

Avete capito bene, Leo Messi, il celebre calciatore argentino, sarà il protagonista di una nuova serie tv animata firmata da Sony (al momento a lavoro anche su altre pellicole strettamente connesse con lo sport). In base a quello che sappiamo per ora, la storia ruoterà intorno a una versione bambinesca di Messi che si ritroverà ad affrontare una serie di ostacoli mentre viaggia attraverso un videogioco. Il tutto accompagnato da brani originali creati dagli artisti e compositori di Sony Music Entertainment.

Il grande valore di Leo Messi è conosciuto in tutto il mondo, come anche i suoi successi. Stiamo parlando di un giocatore che ha battuto il record per il maggior numero di presenze ai Mondiali con 26 partite giocate e ha segnato 98 gol in 172 presenze con la sua nazionale, oltre a 474 gol in 520 presenze con la sua ex squadra del Barcellona.

"Sin da bambino ho sempre amato le serie animate, e i miei figli sono grandi fan dei personaggi di questo mondo. Poter partecipare a un progetto d'animazione mi rende felice, perché realizza uno dei miei sogni. Vorrei ringraziare Sony Music per aver aderito a questo progetto e speriamo che il risultato piaccia a tutti", ha dichiarato Leo Messi (tramite Deadline), parlando della serie di cui sarà anche produttore.