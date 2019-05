Lenny Kravitz, che addominali: la foto sui social conquista i fan

Lenny Kravitz ha scatenato i commenti dei fan condividendo online una foto che ritrae il suo fisico perfetto e mostra gli addominali perfettamente scolpiti.

La star della musica, che tra qualche giorno festeggerà i suoi 55 anni, non sembra fare i conti con i segni del tempo e i fan hanno commmentato numerosi lo scatto.

L'immagine, realizzata dal fotografo Dave Hindley era stata accompagnata da una semplice didascalia in cui Lenny Kravitz dichiarava: "Giorno di pausa. Servizio fotografico".

Gli oltre 2.6 milioni di followers hanno quindi iniziato a condividere la propria ammirazione sottolineando che l'artista può evidentemente contare su degli ottimi geni e quell'immagine lascia senza parole. Boris Kodjoe, tra gli interpreti della serie Station 19, si è unito al coro dei fan facendo i complimenti a Kravitz per come riesce a mantenersi in forma.

Lenny, nel mese di dicembre, aveva spiegato che il segreto del suo aspetto sempre giovanile è molto semplice: "Non ho fatto nulla al mio corpo o al mio viso. Lo lavo semplicemente con l'acqua. Mangio prevalentemente cibo crudo, alimenti che sono vivi, vibranti, emettono energia. Mangio quello il cibo biologico che coltivo nelle Bahamas".

Ecco l'immagine che ha scatenato i commenti dei fan:

