Lena Headey affianca Woody Harrelson e Justin Theroux nella serie HBO sul Watergate

La star de Il trono di spade Lena Headey è entrata nel cast della serie HBO The White House Plumbers, incentrata sullo scandalo del Watergate. La Headey affiancherà un ricco cast che comprende Domnhall Gleeson, Woody Harrelson e Justin Theroux. La serie in cinque parti è prodotta dai produttori esecutivi di Veep Alex Gregory, Peter Huyck, David Mandel e Frank Rich.

Lena Headey in una scena del Pilot di Sarah Connor Chronicles

The White House Plumbers racconta la vera storia di E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), artefici dell'inganno del Watergate per conto di Richard Nixon che hanno involontariamente distrutto la presidenza che stavano cercando disperatamente di preservare. Basata su documenti pubblici e sul libro Integrity di Egil e Matthew Krogh, la miniserie vedrà Lena Headey nei panni di Dorothy Hunt, madre di quattro figli e risorsa attiva della CIA. La donna deve cercare di tenere unita la sua famiglia mentre viene coinvolta nelle caotiche trame del marito Howard.

The White House Plumbers vedrà Harrelson e Theroux in veste di produttori esecutivi insieme al regista Ruben Fleische, a David Bernad per The District, Frank Rich, Paul Lee, Nne Ebong e all'ex showrunner di Veep David Mandle, che si occuperà della regia della miniserie.

Prossimamente lena Headey apparirà nella serie thriller AMC Beacon 23 e presterà la sua voce per Masters of the Universe: Revelation di Kevin Smith.

