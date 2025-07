Lena Dunham ricorda il bodyshaming subito a Hollywood

In una recente intervista a Vanity Fair, l'attrice Lena Dunham ha raccontato di essere stata spesso bersaglio di bodyshaming a Hollywood nel corso della sua carriera.

Nel 2010, uscì nelle sale il film semi-autobiografico Tiny Furniture, e Dunham sostiene di essere convinta di non essersi protetta abbastanza in quel periodo.

Il bodyshaming subito da Lena Dunham a Hollywood

"Ho vissuto Hollywood in ogni taglia" ha spiegato Dunham "Sono stata una taglia da passerella, il mio corpo è cambiato a causa della vita, della malattia, dell'invecchiamento, della menopausa. E in qualunque fase ti trovi, è spietato".

Lena Dunham in una scena di Girls

Nonostante nella serie Girls abbia promosso la body positive, Lena Dunham è convinta che la strada da fare sia ancora molto lunga:"Credo che ci sia stato un momento in cui la body positivity era presente, e poi è sparita. Ovviamente non critico le scelte di nessuno, che si tratti di usare l'Ozempic, le persone dovrebbero poter avere il corpo con cui si sentono a proprio agio" ha continuato Dunham.

"Ma non possiamo far finta che i corpi desiderati non siano influenzati, e non possiamo dire che sia sempre per motivi di salute e mai per motivi estetici" ha concluso la star di Girls.

Lena Dunham difende i colleghi vittime di bodyshaming

Impegnata nella promozione della serie tv Too Much, Lena Dunham ha raccontato di essere pronta a battagliare per i colleghi che ricevono questo tipo di insulti:"Se qualcuno ha qualcosa da dire su uno qualsiasi dei miei attori, ormai sto zitta su quasi tutto, ma provateci. Non scherzo. È l'unico momento in cui mi tolgo gli orecchini, pronta a combattere".

L'attrice ha ribadito:"Solo perché ormai ci ho fatto l'abitudine su di me, non significa che mi senta a mio agio quando succede a qualcun altro".