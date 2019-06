Lena Dunham alla regia di Industry, nuova serie targata HBO

Lena Dunham sarà regista e produttrice di Industry, una nuova serie HBO composta da otto episodi.

Il progetto avrà come protagonisti un gruppo di ventenni che entrano nel mondo della finanza internazionale.

Lo show è in fase di sviluppo dal 2017 tramite la casa di produzione Bad Wolf e ora la tv via cavo ha dato il via libera alla produzione. Lena Dunham è attualmente impegnata nelle riprese a Cardiff, in Galles.

Industry racconterà la storia di un gruppo di laureati in lotta per ottenere un lavoro fisso in uno dei migliori istituti finanziari di Londra. I confini tra colleghi, amici, amanti e nemici si confondono presto mentre si immergono in una cultura definita dal sesso, dalle droghe e dall'egocentrismo, oltre che dagli utili e dagli aspetti economici. Gli sceneggiatori della serie sono Mickey Down e Konrad Kay, entrambi esperti in finanza.

Lena Dunham ha collaborato per sei stagioni con la tv via cavo in occasione di Girls e sarà impegnata con la regia di tutte le puntate del nuovo progetto, di cui non sarà protagonista.

