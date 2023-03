L'elefante del mago, su Netflix in streaming da oggi

L'elefante del mago, il film d'animazione di Netflix tratto dal romanzo di Kate DiCamillo, arriva in streaming a partire da oggi 17 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Durante la ricerca della sorella che non vede da tempo, il giovane Peter si imbatte in una veggente nella piazza del mercato e l'unica cosa che vuole chiederle è se sua sorella è ancora viva. Quando lei gli risponde che dovrà seguire un misterioso elefante, Peter intraprende uno straordinario percorso per completare tre incarichi all'apparenza impossibili che trasformeranno magicamente l'aspetto della sua città per sempre.

Locandina di L'elefante del mago

L'elefante del mago è tratto dal romanzo di Kate DiCamillo, vincitrice del Newbery Award, e vede alla regia l'esordio al lungometraggio di Wendy Rogers, nome ricorrente nel mondo degli effetti speciali nell'animazione, avendo lavorato già a noti titoli come Shrek, Il gatto con gli stivali, Giù per il tubo, oltre a diversi lungometraggi di fiction come Batman & Robin, Waterworld e Sospesi nel tempo. Tra i doppiatori originali troviamo Mandy Patinkin (Homeland) e Brian Tyree Henry (neo candidato all'Oscar grazie alla sua performance in Causeway).