Leiji Matsumoto ricoverato a Torino: il papà di Capitan Harlock è in gravi condizioni

Leiji Matsumoto, creatore del celebre Capitan Harlock, è stato ricoverato mentre era in visita Torino e versa in gravi condizioni: si sospetta un ictus.

Leiji Matsumoto è stato ricoverato a Torino e versa in gravi condizioni, secondo il primo bollettino medico, che parla, secondo quanto riferito da La Stampa, addirittura di ictus per il papà di Capitan Harlock.

A Torino in questi giorni per una serie di eventi proprio dedicati ai primi 40 anni di quello che resta il suo personaggio più famoso, Leiji Matsumoto, ospite un anno fa del Lucca Comics & Games, era atteso per la serata di oggi, 15 novembre, per un evento organizzato in suo onore presso il cinema Massimo. Avendo già accusato un lieve malore, ha preferito fare ritorno in albergo, ma le condizioni devono essersi aggravate, vista la decisione del suo staff di ricoverarlo immediatamente. Al momento Leiji Matsumoto, 81 anno, si trova all'ospedale Molinette, nel capoluogo piemontese.

Leiji Matsumoto, divenuto celebre nel panorama anime e manga negli anni '80 grazie a Capitan Harlock, è conosciuto e apprezzato anche per molte altre opere famose in tutto il mondo tra cui ricordiamo Galaxy Express 999, Starzinger, Danguard A, Queen Emeraldas, La Regina dei Mille Anni, oltre ad essere autore di Interstella 5555, un anime-musical del 2003 basato sull'album Discovery dei Daft Punk.