Leiji Matsumoto: il leggendario creatore di Capitan Harlock è morto a 85 anni

Il celebre creatore di manga Leiji Matsumoto, papà di Capitan Harlock e Galaxy Express 999, è morto il 13 febbraio 2023 all'Ospedale di Tokyo, dove era ricoverato, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta. L'artista giapponese aveva 85 anni.

Leiji Matsumoto, nome di battesimo Akira, era nato il 25 gennaio nel 1938 a Kurume City, nella prefettura di Fukuok. L'artista ha debuttato come disegnatore di manga nel 1953 con Michibachi no Bōken mentre era ancora al liceo. Dopo essersi diplomato, si è trasferito a Tokyo ed è diventato popolare negli anni '50 come creatore di manga shōjo con uno pseudonimo. Ha poi adottato il suo pseudonimo più famoso, Leiji Matsumoto, nel 1965.

Lucca 2018: Leiji Matsumoto premiato

I suoi lavori più celebri includono Captain Harlock, Galaxy Express 999 e Queen Emeraldas, manga che hanno visto popolari adattamenti in versione anime o perfino live-action. Inoltre ha contribuito al design di Space Battleship Yamato, serie anime andata in onda per la prima volta nel 1974 e adattata poi in un film che è diventato un successo, contribuendo a guidare la moda degli anime degli anni '70 in Giappone. Matsumoto ha anche supervisionato video musicali animati per l'album Discovery del gruppo pop elettronico francese Daft Punk, e i video sono stati riuniti nel film INTERSTELLA 5555. I suoi progetti e le sue opere hanno influenzato più generazioni di artisti in tutto il mondo.

Galaxy Express 999, un manga ambientato nello spazio iniziato nel 1977, ha ottenuto un ampio seguito grazie alla popolarità dei suoi personaggi principali, tra cui l'eroina Maetel.

Nel 2001 Matsumoto è stato insignito dell'onorificenza Medaglia d'onore con nastro viola e nel 2010 è stato insignito dell'Ordine del Sacro Tesoro dal governo giapponese. Nel 2012 ha ricevuto dal governo francese la decorazione di Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere.

Nel dicembre 2019, Matsumoto è stato ricoverato in ospedale a Torino, in Italia, ma le sue condizioni alla fine si sono stabilizzate il giorno seguente. Il quotidiano Asahi Shimbun ha riferito che si sospettava che avesse avuto un ictus al momento del collasso e che fosse in gravi condizioni. Fu dimesso a dicembre per poi fare ritorno in Giaappone.