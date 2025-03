LEGO lancia il set Fontana di Trevi con una performance di Edoardo Leo a Roma

La Fontana di Trevi, simbolo indiscusso di Roma, viene celebrata con un omaggio speciale da parte di LEGO. Il colosso danese ha infatti annunciato il lancio del set LEGO® Architecture Fontana di Trevi, una riproduzione dettagliata e affascinante della celebre opera barocca.

Con 1.880 pezzi, il modello cattura la maestosità della fontana, dalla facciata di Palazzo Poli alle sculture mitologiche. E permette agli appassionati di ricreare a casa propria uno dei monumenti più iconici del mondo.

Progettato per un pubblico adulto, il set offre un'esperienza di costruzione coinvolgente: l'attenzione ai dettagli, dai lampioni alle statue, conferma inoltre l'impegno di LEGO nel riprodurre fedelmente i luoghi più amati del pianeta.

Edoardo Leo rende omaggio a Roma: la performance per il lancio del set LEGO Fontana di Trevi

Per accompagnare il lancio del nuovo set, LEGO Italia ha organizzato un evento speciale nel cuore della capitale. L'attore Edoardo Leo farà un omaggio alla sua città natale con una performance inedita davanti alla Fontana di Trevi, dove reciterà una poesia dedicata alla bellezza e alla creatività.

Edoardo Leo

"L'Italia è sempre stata una fonte di ispirazione per il Gruppo LEGO" - afferma Marco Capone, General Manager di LEGO Italia - "e il set Fontana di Trevi è una testimonianza del ricco patrimonio culturale del Paese. Questo set permette di celebrare uno dei monumenti più famosi di Roma unendo creatività, maestria e arte - valori che sono al cuore sia dell'Italia che del brand LEGO. Siamo davvero orgogliosi di collaborare con Roma Capitale per celebrare questo importante traguardo e non potevamo scegliere un ambasciatore migliore di Edoardo Leo, che incarna l'amore, il talento e il genio della città".

Un'iniziativa all'insegna della solidarietà

Oltre alla celebrazione artistica, LEGO ha deciso di donare 200 set alle case-famiglia della capitale in collaborazione con l'Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale.

I mattoncini LEGO "hanno cresciuto generazioni e generazioni di bambini in tutto il mondo", afferma il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ringrazia l'Assessore Alessandro Onorato e ACLI Roma "per aver pensato ai più piccoli, regalando un sorriso".