LEGO Jurassic Park: il trailer dello speciale dedicato ai 30 anni del film

Il 10 ottobre su Peacock arriverà lo speciale LEGO Jurassic Park: The Unofficial Retelling, ideato per celebrare i 30 anni del film di Steven Spielberg.

La storia di Jurassic Park verrà raccontata in versione LEGO in occasione di uno speciale in arrivo il 10 ottobre sugli schermi di Peacock e il trailer regala le prime anticipazioni.

Nel video si vedono infatti i protagonisti e alcune delle iconiche scene del film di Steven Spielberg, ma con un approccio davvero ironico.

Una nuova versione della storia

LEGO Jurassic Park: The Unofficial Retelling è un cortometraggio della durata di 22 minuti che racconterà la storia del cult del 1993 dal punto di vista di Ian Malcolm.

La sinossi anticipa:

L'esperto, dalla comodità del suo salotto e dopo aver trovato il suo diario, racconta di nuovo quanto accaduto a Jurassic Park. Il Dottor Malcolm trova inoltre il modo per aggiungere il suo unico senso dell'umorismo e il proprio stile per portare in vita questa storia. Un parco tematico pieno di dinosauri viventi per la gioia della famiglia e dei ragazzi, cosa potrebbe andare storto? Assolutamente tutto... Proprio come aveva previsto!

Lo speciale è stato realizzato per celebrare il trentesimo anniversario del film diretto da Steven Spielberg.