Legion of Super-Heroes: Supergirl, nel primo trailer del film DC un temibile mistero e volti familiari

Legion of Super-Heroes, il nuovo film d'animazione targato DC, ha ora un primo trailer che regala alcune sequenze in anteprima del progetto tratto dai fumetti. Tramite il suo profilo Twitter ufficiale Warner Bros ha rilasciato questo filmato che ci permette di cominciare a farci un'idea sulla pellicola.

Al centro di Legion of Super-Heroes abbiamo la storia di Kara Zor-El che deve trovare un modo per adattarsi alla sua nuova vita sulla Terra, a seguito della tragica scomparsa di Krypton. Superman, suo cugino, la incoraggia ad andare a visitare l'Accademia della Legione così da cercare una nuova stabilità, e magari qualche alleato. C'è qualcosa che non va però, dato che nel profondo dell'Accademia si nasconde un'arma segreta che potrebbe portare catastrofe in tutto il mondo. Così Kara, nei panni di Supergirl, si troverà ad affrontare il temibile Braniac 5.

Diretto da Jeff Wamester, Legion of Super-Heroes è stato sceneggiato da Josie Campbell e prodotto da Sam Register, Kimberly S. Moreau e Jim Kreig.