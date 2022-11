Lea Michele si esibisce alla parata del Giorno del Ringraziamento di Macy's e scatena i commenti online

L'attrice Lea Michele, star di Glee, ha aperto la parata del Giorno di Ringraziamento di Macy's interpretando Don't Rain On My Parade, scatenando i commenti online.

Lea Michele si è esibita durante la parata del Giorno del Ringraziamento organizzata da Macy's e la sua apparizione sugli schermi televisivi ha scatenato i commenti online, in particolare dei fan di Glee.

L'attrice è attualmente protagonista a Broadway con il ruolo di Fanny Brice nel musical Funny Girl.

L'attrice è stata al centro del numero musicale sulle note di Don't Rain on My Parade, brano che Lea Michele aveva interpretato anche nella serie Glee.

La giovane star, che da tempo è al centro di critiche e commenti per il suo comportamento un po' in stile diva sul set della serie, non gode ultimamente di particolare affetto tra le fila dei fan dello show creato da Ryan Murphy, come dimostrano anche alcuni tweet pubblicati online.

Tra i messaggi apparsi sui social media c'è chi ha usato un'immagine di Chris Colfer, che aveva la parte di Kurt, per sottolineare come Lea possa avere un carattere difficile ma possiede un talento indubbio come performer.

Glee, Chris Colfer non andrà a vedere Lea Michele in Funny Girl: "Posso benissimo innervosirmi a casa"

Altri spettatori hanno invece notato come realtà e finzione si siano fuse in modo piuttosto surreale: "So che Lea Michele è una persona terribile, ma sto ancora entusiasmandomi un po' per questo momento in stile Rachel Berry. Che modo incredibile per aprire la parata".

Tra i commenti più esilaranti c'è quello di Jenn che ha scritto: "Mi sono appena svegliata sentendo la voce di Lea Michele mentre canta, proveniente dalla tv al piano di sotto, come se fossi un membro del cast di Glee che si sta svegliando da un sogno post traumatico".