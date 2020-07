Lea Michele, dopo le accuse torna su Instagram e si scusa: "Devo lavorare su me stessa"

Dopo essere stata accusata per i suoi atteggiamenti nei confronti dei colleghi nella serie di Glee, Lea Michele è tornata a farsi vedere su Instagram, con un post di scuse e mostrando sulle stories come prosegue la sua gravidanza.

Dopo il 3 giugno, in cui si è scusata con tutte le persone che aveva ferito durante la serie di Gleeo di altri progetti, l'attrice Lea Michele ha mantenuto un profilo basso su Instagram, finché non si è lasciata fotografare, mentre camminava in montagna con una tuta sportiva e il pancione cresciuto in vista.

Lea Michele è stata avvistata a Los Angeles con suo marito Zandy Reich dopo lo scandalo, ma non ha condiviso molto a seguito delle critiche.

Tutto è cominciato con un tweet di Lea Michele a un post inerente il movimento Black Lives Matter, in cui la collega Samantha Marie Ware ha rivelato quanto in realtà possa essersi dimostrata tutt'altro che una persona comprensiva e piacevole.

Le osservazioni di Samantha sono state solo l'inizio diuna lunga lista di confessioni da aprte di altri colleghi di Michele, che si sono aperti sulle loro esperienze con lei. Gerard Canonico di Spring Awakening e Heather Morris di Glee, sono stati tra i tanti attori che hanno parlato di come Michele li abbia trattati male.

Nel post L'attrice sottolinea di non aver mai giudicato una persona per il colore della pelle o per il suo vissuto, ma "chiaramente mi sono comportata in modo da ferire altre persone. Che sia stata la mia posizione privilegiata a farmi percepire come insensibile e inopportuna o che sia stata la mia immaturità, mi scuso per il mio comportamento e per ogni dolore che posso aver causato." Lea Michele conclude il post augurandosi di poter essere un esempio per il bambino in arrivo.

"Questa esperienza le ha fatto rivalutare il suo comportamento in passato" - ha raccontato una fonte vicino all'attrice - "Questa è stata una lezione seria e Lea si impegna a far sì che la portino a un cambiamento di vita per il futuro. Sta ascoltando coloro che si sono fatti avanti e hanno cercato di avviare conversazioni aperte e oneste."