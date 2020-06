Le verità nascoste: stasera su Rai3 il film con Harrison Ford e Michelle Pfeiffer

Va in onda stasera su Rai3, alle 21.20, il film thriller di Robert Zemeckis Le verità nascoste, con protagonisti Harrison Ford e Michelle Pfeiffer alle prese con una crisi coniugale e presenze soprannaturali.

New Engtand, Stati Uniti. Il matrimonio del dottor Norman Spencer (Harrison Ford) con la bellissima moglie Claire (Michelle Pfeiffer) fila alla perfezione, nonostante una relazione extra coniugale consumata l'anno precedente all'insaputa della moglie. All'improvviso Claire nella loro casa comincia a sentire strane voci e a vedere l'immagine spettrale di una giovane donna. Norman all'inizio pensa che si tratti di paranoie poi si rende conto che la cosa non può essere sottovalutata...

Basato sullo script della documentarista Sarah Kernochan (che ha usato come ispirazione un'esperienza realmente accaduta), Le verità nascoste è nato, nella pause di lavorazione di Cast Away, per il forte desiderio di Robert Zemeckis di dirigere un thriller.

La sceneggiatura è stata scritta da Clark Gregg, proprio il nostro Phil Coulson di Agents of S.H.I.E.L.D..