Le onde del passato, l'ultima puntata della serie con Anna Valle stasera su Canale 5: le anticipazioni

Stasera su Canale 5, alle 21:30, arriva l'ultima puntata de Le onde del passato, la serie con Anna Valle e Giorgio Marchesi ambientata sull'Isola d'Elba. La puntata sarà visibile anche in streaming, in contemporanea oppure on demand, su Mediaset Infinity. Sulla stessa piattaforma, a partire da stasera, sarà presente l'intero cofanetto della prima stagione.

Le onde del passato: dove eravamo rimasti

Nella puntata precedente il pubblico ha scoperto l'identità del terzo violentatore, ovvero Andrea, amico di Tamara e papà di Riccardo. Proprio Andrea ha deciso di collaborare con la giustizia, raccontando tutto quello che sapeva sul delitto Zan. Per colpa di un ricatto, però, il barista ha dovuto ritrattare, tirando di nuovo in mezzo Anna e Tamara.

Lorenzo ha invece aggredito Anna, Luca ha dovuto portarlo via con la forza.

Anticipazioni del finale di stagione: tutti i segreti verranno svelati?

Mia

L'Isola d'Elba è di nuovo teatro di un terribile delitto. Questa volta viene ritrovato sulla spiagga il cadavere di una giovane donna. L'evento è collegato in qualche modo alla violenza subita da Anna e Tamara ben 20 anni prima? Luca Bonnard non esclude quella pista dalle sue indagini.

A tendere una mano sono, inaspettatamente, una fotografia e un biglietto d'oro: saranno questi due dettagli ad aprire la strada a nuovi indizi che promettono da una parte di scagionare una volta per tutte Anna e Tamara, dall'altra di svelare la sorte di Michela.

Il biglietto dorato, ricevuto da Mia e Marta sulla spiaggia, è l'invito a una festa esclusiva: pur cosciente che potrebbe essere una trappola, Marta vuole partecipare.

Mentre gli eventi sembrano precipitare in una spirale incontrollabile di suspense e dramma, la verità si fa sempre più vicina.