Le Iene stasera in TV su Italia 1: inchieste, servizi e ospiti 1 febbraio

Nuovo appuntamento questa sera, domenica 1 febbraio, in prima serata su Italia 1 con Le Iene, il programma di inchieste e reportage condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Anche la puntata di oggi si preannuncia densa di temi forti, storie umane e interrogativi che dividono l'opinione pubblica.

L'ICE, l'agenzia federale statunitense per il controllo dell'immigrazione e delle dogane

L'ICE è finita al centro di una vera e propria crisi nazionale negli Stati Uniti dopo le proteste esplose a Minneapolis, in Minnesota, in seguito ad arresti e operazioni che hanno provocato anche vittime. Partendo da questi fatti, Andrea Agresti si pone una domanda provocatoria: un'agenzia come l'ICE, se operasse in Italia, avrebbe vita facile? Il servizio analizza il tema dell'immigrazione, del controllo e dei limiti del potere statale, mettendo a confronto il modello americano con quello italiano.

Bambino fatto scendere dall'autobus: il caso dei biglietti "olimpici"

Un bambino di 11 anni è stato costretto a scendere da un autobus in provincia di Belluno perché sprovvisto del biglietto "olimpico" da 10 euro. Il minore ha dovuto percorrere circa 6 chilometri a piedi sotto la neve, arrivando a casa in stato di ipotermia. La famiglia ha presentato querela per abbandono di minore, mentre la società di trasporti ha sospeso l'autista e avviato accertamenti interni. Il caso ha dato il via ad un acceso dibattito sui costi dei biglietti olimpici, considerati penalizzanti per residenti e studenti. Alice Martinelli approfondisce la vicenda, indagando responsabilità e conseguenze sociali di queste tariffe.

Sanremo 2024: Ghali sul palco

Ghali e la polemica sulla libertà di espressione nella musica

L'annuncio della partecipazione di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano, ha scatenato polemiche. Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha dichiarato che l'artista italo-tunisino non esprimerà opinioni politiche sul palco, ribadendo che l'evento deve restare "centrato sul rispetto dello sport". L'opposizione parla di censura preventiva. Da qui la domanda: la musica italiana è davvero libera? L'inviato Wad ne discute con Piero Pelù, Fiorella Mannoia, Willie Peyote e Cosmo, raccogliendo riflessioni sul rapporto tra arte e libertà di espressione.

Giulia Stabile si racconta a Londra

Nicolò De Devitiis ha trascorso 48 ore a Londra con Giulia Stabile, ballerina ed ex vincitrice di Amici. Nel servizio, Giulia si racconta senza filtri: dal rapporto con i commenti sul suo aspetto fisico al body shaming, passando per fragilità e crescita personale. Momento emozionante la telefonata con Maria De Filippi, che dedica alla ballerina parole di affetto e stima.

Nuove testimonianze sul Mostro di Firenze e ospiti in studio

Dopo il caso di Natalino Mele, l'ex bambino sopravvissuto al primo duplice omicidio attribuito al Mostro di Firenze, Roberta Rei torna a occuparsi della vicenda con una nuova testimonianza. In studio intervengono anche Stefano Accorsi, al cinema con Le cose non dette di Gabriele Muccino, e il cantante Leonardo De Andreis, rivelazione dei social grazie al brano virale Soltero, simbolo di un percorso musicale nato fuori dai circuiti tradizionali.