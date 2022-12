Le Iene, anticipazioni della puntata del 13 dicembre, ultimo appuntamento dell'anno

Oggi su Italia 1, in prima serata, va in onda l'ultimo appuntamento dell'anno con Le Iene: ecco le anticipazioni della puntata

Stasera, martedì 13 dicembre, su Italia 1, in prima serata, alle 21:20, Le Iene salutano il 2022 e danno appuntamento al loro pubblico al prossimo anno. Belèn Rodriguez e Teo Mammucari, come sempre, saranno alla guida dello show supportati dagli interventi comici di Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ospite in studio la cantante Bianca Atzei.

Nella puntata della scorsa settimana, la ginnasta Carlotta Ferlito, durante il monologo in studio e nel servizio di Roberta Rei, ha parlato delle umiliazioni e delle vessazioni che avrebbe subito durante gli anni di preparazione alle gare e della denuncia fatta che avrebbe posto fine alla sua carriera. Nel servizio in onda stasera si torna sul tema dei presunti abusi nella ginnastica con una nuova testimonianza. L'inviata, inoltre, intervista il presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi.

Nina Palmieri approfondisce il caso di Gaia Randazzo, la giovane ragazza che nella notte tra il 10 e l'11 novembre è scomparsa su un traghetto che da Genova avrebbe dovuto portarla a Palermo. Il caso è stato trattato anche dalla trasmissione Chi l'ha visto? I genitori non credono al suicidio e sperano che le telecamera abbiano catturato qualche immagine utile agli inquirenti.

In un altro servizio, Alice Martinelli parlerà della morte di Alessia Sbal, la donna di 43 anni investita e uccisa il 4 dicembre sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

Infine, Giulia Golia è nei laboratori della Polizia Scientifica della direzione centrale anticrimine per capire, insieme agli investigatori che hanno contribuito a risolverli, come si analizzano i casi di omicidio.