Le cronache di Narnia: Greta Gerwig darà il via alle riprese nel 2024

Il nuovo progetto di Greta Gerwig, tratto da Le cronache di Narnia, entrerà in produzione nel 2024. A confermarlo è stato l'executive di Netflix, Scott Stuber, che ha rivelato che il colosso dello streaming spera di iniziare la produzione del primo film tratto dalla serie di romanzi fantasy di C.S. Lewis già l'anno prossimo.

"Credo che la gente sappia che ci stiamo occupando della realizzazione del film di Greta Gerwig su Le cronache di Narnia e che vorremmo iniziare le riprese l'anno prossimo", ha detto Stuber durante una recente intervista a Collider.

Dal momento che la Writers Guild of America ha ufficialmente concluso il suo sciopero, la Gerwig ha potuto riprendere a scrivere la sceneggiatura dei suoi due prossimi film su Narnia, di cui sarà anche regista. Tuttavia, dato che la SAG-AFTRA non ha ancora ricevuto dall'AMPTP (di cui fa parte Netflix) l'accordo equo di cui ha bisogno per porre fine allo sciopero degli attori, è probabile che il piano di inizio produzione di Netflix per il primo film del franchise, previsto per il 2024, possa ancora cambiare.

Da Frances Ha a Barbie, o di come imparammo ad amare Greta Gerwig

Greta Gerwig e Le cronache di Narnia

Già prima del successo di Barbie, era stato annunciato che la Gerwig aveva firmato un accordo con Netflix per scrivere e dirigere due film basati sulla saga de Le cronache di Narnia. Al momento però, non è chiaro se questi film saranno un reboot della saga iniziata nel 2005 che comprende i film: Le cronache di Narnia: il Leone, la Strega e l'Armadio, Il Principe Caspian e Il viaggio del veliero o se apparterranno al loro universo.

Greta Gerwig: "Scrivere il mio nuovo progetto mi provoca incubi ricorrenti"

L'affascinante e regale Tilda Swinton in una scena de Le cronache di Narnia: il Leone, la Strega e l'Armadio

L'accordo Netflix

Secondo i termini di un accordo pluriennale tra Netflix e The C.S. Lewis Company, Netflix svilupperà le storie dell'universo di Narnia sotto forma di serie tv e film. I progetti saranno produzioni di Netflix, con Mark Gordon di Entertainment One, Douglas Gresham e Vincent Sieber nella veste di produttori esecutivi. L'accordo segna la prima volta in cui una singola casa di produzione detiene i diritti di adattamento dei sette libri della saga.