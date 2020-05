Le Crociate, Orlando Bloom: infortuni sul set e una terribile influenza

Orlando Bloom ha accettato il ruolo di Baliano in Le Crociate soltanto per lavorare con Ridley Scott, di certo non sarebbero stati due infortuni o un'influenza a fermarlo.

Orlando Bloom aveva appena completato le riprese di Troy quando ha ricevuto la sceneggiatura di Le crociate - Kingdom of Heaven; sebbene inizialmente riluttante a leggere il copione di un'altra epopea storica appena l'attore è venuto a sapere che Ridley Scott avrebbe diretto il film ha accettato senza fare domande. Bloom si è allenato duramente per svariati mesi, prendendo quasi dieci chili di muscoli, ma è comunque andato incontro ad una serie di infortuni durante le riprese del film.

A proposito del regista Ridley Scott, Orlando ha dichiarato: "Sono stato un vero privilegiato, poter lavorare così da vicino con Ridley, vederlo in azione, cercare di entrare nella sua testa al fine di creare qualcosa insieme a lui, queste cose non hanno prezzo. Ha saputo rappresentare la guerra in modo così autentico che ti viene da chiederti perché: perché non abbiamo ancora smesso dopo tutti questi secoli?"

In Spagna l'attore ha contratto una brutta influenza e si è portato appresso i sintomi per più di un mese, oltre a questo ha anche subito due gravi ferite alla mano destra: una durante un allenamento e una durante le riprese del film. L'attore stava combattendo contro uno spadaccino professionista e la spada di quest'ultimo ha colpito la sua mano provocandogli una microfrattura.