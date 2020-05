Le ali della libertà: stasera su Rete 4 il film con Tim Robbins e Morgan Freeman

Va in onda stasera su Rete 4, alle 21:25, Le ali della libertà, film del 1994 scritto e diretto da Frank Darabont, tratto da un racconto di Stephen King.

L'ergastolano Red (Morgan Freeman), che sta per uscire di prigione dopo avervi trascorso quarant'anni, racconta la storia del suo grande amico Andy Dufresne (Tim Robbins), un bancario condannato ingiustamente per l'omicidio della moglie e dell'amante di lei nel 1947. In carcere Andy subisce ogni tipo di soprusi, la sola cosa che lo aiuti a sopravvivere è l'amicizia con Red.

Tratto dal racconto di Stephen King Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, pubblicato nella raccolta Stagioni diverse, Le ali della libertà è stato inserito dall'American Film Institute tra i 100 migliori film di sempre.