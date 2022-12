Lazio Terra di Cinema Days, andare in sala costerà solo 3 euro per 3 giorni

Con l'obiettivo di riportare le persone nei cinema, l'iniziativa Lazio Terra di Cinema Days riduce per tre giorni consecutivi i biglietti in sala a 3 euro; cosa aspettate?

Al via all'iniziativa Lazio Terra di Cinema Days promossa dalla regione Lazio. Il suo obiettivo è quello di sostenere i cinema al meglio cercando di portare il pubblico in sala.

Dall'11 al 13 dicembre sarà possibile, attraverso i Cinema Days, l'acquisto dei biglietti a un prezzo ridotto di soli 3 euro a Roma e nel Lazio in generale, nei cinema che hanno aderito all'iniziativa (per ulteriori dettagli potete consultare comodamente il sito dei Lazio Terra di Cinema Days).

Aderire è facilissimo, scegliendo di passare direttamente per la sala cui siete interessati andare, oppure dal sito, ricordando di accertarvi sempre di tutto quanto prima di procedere: "si prega comunque di verificare direttamente con la sala cinema l'attivazione della promozione e se valida per il film che si intende andare a vedere".

Di seguito trovate le varie città con i cinema che hanno aderito ai Lazio Terra di Cinema Days: Frosinone - Dream, Fondi - Supercinema Castello, Formia - Multisala del Mare, Gaeta - Cinema Ariston, Pontinia - Cinema Teatro Fellini, San Felice Circeo - Cinema Anna Magnani, Terracina - Multisala Rio, Rieti - Multisala Moderno, Anzio - Cinema Astoria, Anzio - Cinema Moderno, Bracciano - Cinema Virgilio, Cerveteri - Moderno, Ciampino - Il Piccolissimo, Civitavecchia - Cinema Royal, Civitavecchia - Cineteatro Buonarroti, Frascati - Politeama Cityplex, Fiumicino - UCI Parco Leonardo, Genzano - Multisala Cynthianum, Guidonia - The Space Guidonia, Monterotondo - CineMancini, Roma - Adriano, Roma - Atlantic, Roma - Cinema Broadway, Roma - Cinema Eden Film Center, Roma - Cinema Farnese, Roma - Cinema Intrastevere, Roma - Cinema Odeon, Roma - Cinema Teatro Don Bosco, Roma - Cinema Tibur, Roma - Cinema Troisi, Roma - Eurcine, Roma - Giulio Cesare, Roma - Multisala Alhambra, Roma - Multisala Andromeda, Roma - Multisala Barberini, Roma - Multisala Jolly, Roma - Multisala Lux, Roma - Multisala Starplex, Roma - Nuovo Cinema Aquila, Roma - Nuovo Olimpia, Roma - Quattro Fontane, Roma - The Space Moderno, Roma - The Space Parco de Medici, Roma - UCI Lunghezza, Roma - UCI Maximo, Roma - UCI Porta di Roma, Tivoli - Cinema Teatro Giuseppetti, Trevignano Romano - Cinema Palma, Bolsena - Cinema Moderno, Vetralla - Cinema Excelsior e Viterbo - CineTus.