Giornate Professionali di Cinema 2022: i Biglietti d'Oro agli schermi campioni d’incasso

Durante la 45esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema - New Challenges together!, sono stati assegnati i Biglietti d'Oro all'esercizio cinematografico. Tra le sale cinematografiche Anec che hanno conseguito il maggior numero di spettatori in assoluto, vincono il Biglietto d'Oro il Cinema Troisi di Roma (categoria monosala), il Moderno di Sassari (categoria cinema da 2 a 4 schermi), l'UCI Luxe Maximo di Roma (da 5 a 7 schermi), l' UCI Cinemas Bicocca di Milano (da 8 e + schermi).

"Un premio che quest'anno, spartiacque tra l'emergenza pandemica e quella energetica, assume un forte valore simbolico", sottolinea il Delegato ANEC per le Giornate, Giorgio Ferrero. "Nel dare grande risalto a tutti gli esercenti cinematografici e, naturalmente, premiando quelle strutture con i migliori risultati in termini di presenze di pubblico".

Nella categoria media schermo più alta, vincono il Biglietto d'Oro: Don Bosco di San Dona' di Piave (Monosala fino a 50mila abitanti), Moderno di Lucca (Monosala da 50mila a 100mila abitanti), Cinema Roma di Trento (Monosala da 100mila a 200mila abitanti), SUPERCINEMA di ROVERETO (Cinema 2-4 schermi fino a 50mila abitanti), STABIA HALL di CASTELLAMMARE DI STABIA (Cinema 2-4 schermi da 50mila a 100mila abitanti), MODERNISSIMO di NAPOLI (Cinema 2-4 schermi oltre 200mila abitanti), Arcadia di Melzo (Cinema 5-7 schermi fino a 50mila abitanti), CINELANDIA di GALLARATE (Cinema 5-7 schermi da 50mila a 100mila abitanti), UCI LUXE PALLADIO di Vicenza (Cinema 5-7 schermi da 100mila a 200mila abitanti), THE SPACE CINEMA di Cerro Maggiore (Cinema 8+ schermi fino a 50mila abitanti), UCI Cinemas Casoria di Casoria (Cinema 8+ schermi da 50mila a 100mila abitanti), Multisala Oz di Brescia (Cinema 8+ schermi da 100mila a 200mila abitanti), THE SPACE CINEMA di NAPOLI (Cinema 8+ schermi oltre 200mila abitanti).

Alle Giornate Professionali di Cinema, organizzate dall'ANEC in collaborazione con l'ANICA, con il sostegno del Ministero della Cultura-DG Cinema e Audiovisivo, della Regione Campania e del Comune di Sorrento e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e di Green Cross Italia vengono presentati, ad una platea di operatori del settore, i film che usciranno nei prossimi mesi attraverso convention, trailer, anteprime e incontri con gli artisti. Per la 45° edizione, Cinecittà News è Main media partner, Green Cross Italia e Fapav sono Cultural partner, TikTok è Official Entertainment Partner, Cinemeccanica è Main Technological Partner.