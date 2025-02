Lazarus: il trailer della nuova serie di Shinichirō Watanabe dopo il successo di Cowboy Bebop

Lazarus, la nuova serie del regista di Cowboy Bebop, ha ora un trailer e una data di uscita sugli schermi di Adult Swim. L'appuntamento per i fan di Shinichirō Watanabe è stato fissato a sabato 5 aprile, come conferma anche il trailer condiviso online.

Cosa racconterà Lazarus

La serie Lazarus viene descritta come un thriller su una droga miracolosa, Hapna, che sembra liberi chiunque dal dolore. Solo in un secondo momento, tuttavia, ci si rende conto che la sostanza ha una conseguenza fatale: tutte le persone che la assumono moriranno. Con solo 30 giorni a disposizione per salvare l'umanità, un gruppo di agenti devono trovare un vaccino prima che sia troppo tardi.

Ecco il video che regala le prime scene tratte dal nuovo progetto firmato da Shinichirō Watanabe.

La sinossi anticipa che gli eventi prendono il via nel 2052, periodo in cui il mondo sembra stia per entrare in un periodo di pace e stabilità senza precedenti, anche grazie alla sostanza chiamata Hapna, sviluppata dal neuroscienziato Dr. Skinner che, improvvisamente, scompare.

Tre anni dopo l'uomo ritorna in scena come un profeta che anticipa innumerevoli morti e la fine della civiltà. Hapna ha infatti un effetto retroattivo e fatale che emerge tre anni dopo l'ingestione, anche in chi l'ha presa una sola volta. L'umanità sta quindi per estinguersi entro trenta giorni e l'unico modo per salvare il mondo è ottenere la cura che solo Skinner conosce. Cinque agenti compongono quindi il team Lazarus e arrivano da vari angoli del mondo per provare a trovarlo in tempo e scoprire il vero scopo dell'uomo.

Il team che ha realizzato la serie

Il cast vocale nella versione inglese comprende David Matranga nel ruolo del Dottor Skinner, Jade Kelly che è Hersch, Jack Stansbury nei panni di Axel, Luci Christian che sarà Chris, Bryson Baugus nei panni di Leland, Jovan Jackson nel ruolo di Doug, Annie Wild che interpreta Elaina, e Sean Patrick Judge nel ruolo di Abel.

Chad Stahelski si è occupato del design delle scene d'azione, mentre la colonna sonora è firmata da Kamasi Washington, Floating Points e Bonobo.

Studio MAPPA si è occupato dell'animazione degli episodi, prodotti da Sola Entertainment.