Addio a Lawrence G. Paull, morto lo scenografo di Blade Runner e Ritorno al futuro

E' morto all'età di 81 anni Lawrence G. Paull, scenografo di Blade Runner. Lo scenografo e art director candidato all'Oscar nel 1983 per il cult di Ridley Scott, si è spento al La Jolla, California.

Lo stile unico di Lawrence G. Paull si può apprezzare in pellicole come Ritorno al futuro, All'inseguimento della pietra verde e Scappo dalla città - la vita, l'amore e le vacche.

Lo scenografo ha, inoltre, collaborato a Il ritorno di Harry Collings (1971), con Peter Fonda e in numero pellicole del regista John Badham. Sua è la mano in Avventure di un uomo invisibile e Fuga da Los Angeles di John Carpenter.

"Ridley sapeva come affascinare il dipartimento scenografico, era davvero in gamba" ha dichiarato Paull in una delle rare interviste rilasciate. "Ci diceva: 'Se voi lo costruite, io lo riprenderò.' Chi poteva resistere alla tentazione? Tutti soffrivamo a fare film con set giganteschi e meravigliosi per poi vedere che il risultato nel film erano teste parlanti. Era una delusione. Ma Ridley era un art director e sapeva bene ciò che volevamo. Così lo ha fatto, ha ripreso quello che noi abbiamo costruito."

In un comunicato, Ridley Scott ha ricordato il collaboratore da cui ha ricevuto sempre "grande sostegno ai suoi strani piani per costruire l'universo unico di Blade Runner. Io, Larry e Syd Means, visual futurist del film, abbiamo realizzato una sfida monumentale e la prova è nel lavoro del film. Direi che abbiamo vinto. Onore a lui."