Law & Order - Unità Vittime Speciali, la star Mariska Hargitay:'Ho subito violenza sessuale a 30 anni'

Mariska Hargitay è il volto simbolo della serie live action più longeva della tv americana, Law & Order - Unità Vittime Speciali, storico spin-off di Law & Order. Nella serie vengono raccontate le storie di vittime di crimini sessuali e la stessa protagonista, in un articolo pubblicato su People, ha raccontato di essere stata vittima di violenza all'età di 30 anni.

"Un uomo mi ha violentata quando avevo trent'anni. Non era affatto sessuale. Era dominio e controllo. Controllo oppressivo. Era un amico. Poi non lo è stato più. Ho provato tutti i modi che conoscevo per evitarlo. Ho cercato di essere divertente, di essere affascinante, di stabilire un confine, di ragionare, di dire di no. Mi ha afferrato per le braccia e mi ha tenuto giù. Ero terrorizzata. Non volevo che la situazione sfociasse in violenza. Ora so che era già violenza sessuale ma avevo paura che potesse diventare fisicamente violento. Sono entrata in 'modalità freeze', una risposta comune al trauma quando non c'è opzione di fuga. Mi sono staccata dal mio corpo".

Hargitay prosegue nel racconto:"Non riuscivo ad elaborarlo. Non potevo credere che fosse successo. Così l'ho eliminato. L'ho rimosso dalla mia narrazione. Ora provo molta empatia per quella parte di me che ha preso quella decisione perché quella parte mi ha fatto superare tutto. Non è mai successo. Ora onoro quella parte: ho fatto quello che dovevo fare per sopravvivere".

Dopo la violenza subita, l'attrice si è impegnata nell'aiutare le vittime:"Per molto tempo mi sono concentrata sulla creazione di una fondazione per aiutare i sopravvissuti di abusi e violenze sessuali a guarire. Stavo costruendo Joyful Heart [il nome della fondazione] in modo da poter fare il lavoro all'interno. Credo che avessi anche bisogno di vedere cosa poteva sembrare la guarigione. Mi guardo indietro ai discorsi in cui dicevo 'Non sono una sopravvissuta'. Non stavo mentendo: non era così che mi pensavo. Avevo occasionalmente parlato di quello che questa persona mi aveva fatto ma lo minimizzavo. Mio marito Peter ricorda che dicevo 'Cioè, non è stato uno stupro'. Poi le cose sono iniziate a cambiare in me e ho cominciato a parlarne più seriamente con quelli più vicini a me. Loro sono stati i primi a chiamarlo per quello che era. Erano delicati e gentili ma il fatto che lo nominassero era importante. Non è stato un confronto del tipo 'Devi affrontare quello che è successo', era più come un guardarlo alla luce del giorno 'Ecco che cosa significa quando qualcuno stupra un'altra persona, quindi, con i tuoi tempi, potrebbe essere utile confrontarlo con quello che ti è stato fatto'. Poi ho avuto la mia realizzazione. La mia riconciliazione".

Christine Lahti e Mariska Hargitay in una scena dell'episodio Unstable di Law & Order: SVU

Qualcosa da quel momento è cambiato:"Ora sono in grado di vedere cosa mi è stato fatto. Capisco la neurobiologia del trauma. Il trauma frantuma la nostra mente e la nostra memoria. Come uno specchio che si frantuma. Ho navigato attraverso molti approcci indesiderati. Questo non era da affrontare. Era oltre quello. Ecco perché ho parlato così tanto di stupro conoscente, perché molte persone pensano ancora allo stupro come ad un uomo che salta fuori dai cespugli. Questo era un amico che ha preso una decisione unilaterale".

L'attrice ha sottolineato l'importanza del suo lavoro nella serie:"I sopravvissuti che hanno visto lo show mi hanno detto che li ho aiutati e che gli ho dato forza. Ma sono loro che sono stati una fonte di forza per me. Hanno sperimentato l'oscurità e la crudeltà, un disprezzo totale per un altro essere umano, e hanno fatto quello che dovevano fare per sopravvivere. Per alcuni, significa fare di Olivia Benson una parte importante delle loro vite, il che è un onore al di là di ogni misura. Per altri, significa costruire una fondazione. Siamo forti e troviamo una via d'uscita. Ho detto spesso che la mia speranza era che le persone potessero parlare di aggressione sessuale allo stesso modo in cui ora parlano di cancro. Racconta a qualcuno di essere sopravvissuto al cancro e sarai applaudito. Voglio la stessa risposta per i sopravvissuti di aggressione sessuale. Non voglio vergogna per la vittima. La vergogna dell'atto appartiene al colpevole. Sono loro che hanno commesso l'atto ripugnante e vergognoso".

Christopher Meloni e Richard Belzer nell'episodio 'Trials' della serie tv Lwa & Order: SVU

Hargitay conclude con un auspicio per il futuro:"La mia speranza è cambiata, tuttavia. Ed è più che una speranza una determinazione rinnovata. Voglio che questa violenza finisca. La violenza sessuale persiste non a causa di qualcosa di immutabile nella nostra condizione umana, esiste perché ci sono strutture di potere che permettono che accada. Queste strutture di potere sono così pervasive che nessuno ne è immune. Generano pensieri come 'Devo aver fatto qualcosa per causare questo'. E la società è d'accordo 'Sì, ti sei procurato questo da solo'. Questo è falso e deve cambiare. La violenza finisce quando cambia la struttura di potere. Per quanto riguarda la giustizia, è importante sapere che potrebbe apparire diversa per ogni sopravvissuto. Per me, voglio un riconoscimento e una scusa. Mi dispiace per quello che ti ho fatto. Ti ho violentata. Non ho scuse. Questo è un inizio. Non so cosa c'è dall'altra parte, e non annullerà quello che è successo, ma so che svolge un ruolo in come lo affronterò. Questa è una parte dolorosa della mia storia. L'esperienza è stata orribile. Ma non si avvicina a definirmi, allo stesso modo in cui nessun altro singolo elemento della mia storia mi definisce. Nessuna singola parte della storia di nessuno li definisce. Sto compiendo 60 anni e sono profondamente grata per dove mi trovo. Sono rinnovata e sono invasa da compassione per tutti noi che abbiamo sofferto. E sono ancora con orgoglio in un processo continuo".