Laurence Fishburne star di The Ice Road accanto a Liam Neeson

Laurence Fishburne affiancherà Liam Neeson nel nuovo film ricco d'azione intitolato The Ice Road, scritto e diretto da Jonathan Hensleigh.

Il progetto racconterà la storia di una missione di salvataggio sopra un'area ghiacciata dell'oceano per salvare dei minatori rimasti intrappolati mentre cercavano dei diamanti in una miniera situata nel nord del Canada. In The Ice Road l'attore Laurence Fishburne avrà il ruolo di Goldenrod, il proprietario di un'azienda di trasporti che assume il guidatore Mike (Liam Neeson), e lo accompagna nella pericolosa missione.

Nel cast del lungometraggio ci saranno anche Ray McKinnon, Marcus Thomas, Benjamin Walker e Amber Midthunder.

Jonathan Hensleigh ha diretto in passato The Punisher e Kill the Irishman, mentre il direttore della fotografia sarà Tom Stern (Sully).