Lauren Graham firmerà lo script di Field Notes on Love, film con Jordan Fisher e Dove Cameron

L'attrice Lauren Graham firmerà la sceneggiatura del film Field Notes on Love, progetto che avrà come protagonisti Jordan Fisher e Dove Cameron.

Il progetto verrà prodotto da Warner Bros e HBO Max e nel team della produzione ci sarà anche Jennifer Davisson di Appian Way.

Nel romanzo Field Notes on Love, Hugo viene lasciato dalla sua fidanzata poco prima di un viaggio a lungo pianificato attraverso gli stati americani. La ragazza lo lascia con dei biglietti non modificabili prenotati a suo nome. Mae, nel frattempo, non riesce a essere accettata nella scuola di cinema dell'Università della California. Quando la ragazza si imbatte nell'annuncio con cui Hugo cerca una sostituta per il viaggio, Mae si rende conto che è l'avventura di cui ha bisogno per liberarsi dalla delusione e iniziare a pensare al suo prossimo lavoro. Un viaggio attraverso l'America con uno sconosciuto potrebbe sembrare una pessima idea, ma Mae e Hugo pensano, per motivi diversi, che sia la soluzione perfetta per i loro problemi.

Lauren Graham, la star di Una mamma per amica, è recentemente tornata sul piccolo schermo con Stoffa da campioni: Cambio di gioco. Jordan Fisher sarà invece Bart Allen nella serie The Flash targata The CW e Dove Cameron interpreterà Bubbles Utonium nella serie Powerpuff, accanto a Chloe Bennet e Yanna Perrault.