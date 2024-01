Lauren Graham tra i protagonisti del film The Best Christmas Pageant Ever

Il libro The Best Christmas Pageant Ever, scritto da Barbara Robinson, diventerà un film e nel cast ci sarà Lauren Graham.

Lauren Graham, star di Una mamma per amica, farà parte degli interpreti del film The Best Christmas Pageant Ever, un progetto natalizio in arrivo nelle sale americane il 15 novembre.

Il libro scritto da Barbara Robinson verrà quindi adattato per il grande schermo grazie al sostegno di Lionsgate e Kingdom Story Company.

I dettagli del film natalizio

Una mamma per amica: di nuovo insieme, un primo piano di Lauren Graham

The Best Christmas Pageant Ever, le cui riprese si sono già concluse, è diretto da Dallas Jenkins (The Chosen).

Nel cast, oltre a Lauren Graham, ci saranno anche Kirk B.R. Woller, Vanessa Benavente ed Elizabeth Tabish.

L'attrice sarà coinvolta come voce narrante, oltre ad avere un cameo sullo schermo. Tra i protagonisti ci saranno inoltre Judy Greer, nel ruolo di Grace, e Pete Holmes che sarà suo marito, Bob.

La sceneggiatura è firmata da Darin McDaniel, Platte Clarke, Ryan Swanson e Jenkins.

Il Natale dei cattivi: 10 film politicamente scorretti per le Feste

Downes ha dichiarato: "Siamo grandi fan di Lauren da 25 anni e abbiamo sognato a lungo di poter, un giorno, lavorare con lei. Porta il suo famoso calore e fascino, aspetti che la rendono perfetta per questo cast".

Il libro di Barbara Robinson racconta la storia dei sei figli degli Hermand, famosi per i loro comportamenti irriverenti, legati al fatto che il padre se ne sia andato quando erano ancora bambini e la madre sia impegnata in numerosi lavori pur di sbarcare il lunario. I ragazzini decidono di partecipare alla recita natalizia della loro parrocchia e, avendo terrorizzato gli altri bambini, il regista è costretto a coinvolgerli.

L'interpretazione fuori dagli schermi dei giovani Herdman rendono la messa in scena ancora più realistica ed emozionante.