Lauren Graham farà parte del reboot di The Mighty Ducks su Disney+

Lauren Graham, la Lorelai di Una mamma per amica, farà parte del cast di The Mighty Ducks, serie tv realizzata per Disney+ basata sull'omonimo film uscito nel 1992, che in Italia arrivò con il titolo Stoffa da campioni.

Dopo due anni dalle prime indiscrezioni su questa nuova serie, ecco che arriva la conferma del suo arrivo, ora che sappiamo ufficialmente che Lauren Graham e Brady Noon faranno parte del cast. In particolare, Lauren Graham sarà la coach di una nuova squadra giovanile di hockey, che formerà dopo l'esclusione di suo figlio Evan dai Ducks del titolo.

The Mighty Ducks dovrebbe essere composta da 10 episodi, della durata di mezz'ora ciascuno. La serie sarà prodotta da ABC Signature Studios e Steve Brill, creatore della saga anni '90, sarà produttore esecutivo e co-creatore, mentre gli showrunner saranno Josh Goldsmith e Cathy Yuspa. Il tutto sarà diretto da James Griffiths.

Per chi non lo sapesse, il film The Mighty Ducks, diretto da Stephen Herek, parla di un avvocato di successo, interpretato da Emilio Estevez, che è costretto ad allenare una squadra di hockey in seguito ad una condanna per guida pericolosa.