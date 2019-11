Laurel Griggs, morta a 13 anni l'attrice di Broadway e del SNL

Laurel Griggs è morta lo scorso 5 novembre a causa di un violento attacco d'asma. La giovanissima attrice aveva solo 13 anni ma si era già imposta all'attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori per aver recitato a Broadway e ad alcune puntate del Saturday Night Live.

Laurel Griggs aveva debuttato a soli 6 anni a Broadway nell'opera La gatta sul tetto che scotta nella quale interpretava il ruolo della piccola Polly, accanto a lei recitavano Scarlett Johansson nel ruolo di Maggie e Benjamin Walker nel ruolo di Brick. Più tardi Laurel è stata scelta per interpretare Ivanka nel musical Once, che è stato suo dal 2013 al 2015, e nessun'altra attrice aveva vestito i panni di questo personaggio per così tanto tempo.

La giovane attrice era apparsa anche in alcuni episodi di Louie, la serie televisiva scritta e interpretata dal comico Louis C.K., e aveva dato la sua voce ad alcuni personaggi della serie canadese animata per bambini Bubble Guppies - Un tuffo nel blu e impari di più. Il suo successo televisivo è comunque legato alla sua partecipazione a due episodi del Saturday Night Live, il celebre programma comico della NBC.

Laurel Griggs è morta in seguito ad una crisi respiratoria provocatale da un attacco d'asma, la notizia è stata diffusa dal nonno David Rivlin che ha scritto sulla sua pagina di Facebook "anche se il mio cuore è spezzato per sempre per la tragica perdita di mia nipote Laurel, voglio ringraziare tutti voi per le gentili parole che hanno significato moltissimo mentre piangevo per la sua perdita. Sono eternamente grato a tutti voi".

Eliza Holland Madore, un'altra giovane attrice che ha interpretato Ivanka in Once, ha pubblicato un tributo a Griggs su Instagram lo scorso fine settimana, inserendo una foto di entrambe e scrivendo tra l'atro "sono profondamente rattristata dall'improvvisa perdita di una delle mie sorelle Ivanka" aggiungendo "sorridevi sempre e facevi sempre ridere le altre persone, sono felice di averti conosciuto, riposa in pace, il mio cuore è vicino alla tua famiglia".

Numerose sono le persone comuni che hanno voluto scrivere un pensiero commosso sulla pagina di commiato organizzata dalla famiglia Griggs, i visitatori della pagina possono inviare regali, aggiungere ricordi, condividere il necrologio online o dare un contributo alla Broadway Cares che raccoglie fondi per la lotta contro l'HIV e l'AIDS. Tra i tanti messaggi lasciati su questa pagina ne citiamo uno: "ho incontrato Laurel nella nostra scuola di teatro e siamo diventate ottime amiche. Immediatamente ho capito che era una delle persone più gentili che avessi mai incontrato. Si prendeva cura di tutti e aveva una risata incredibile. Era un'attrice talentuosa e ho avuto l'onore di incontrarla e so che Dio ha guadagnato un angolo bellissimo. La sua memoria continuerà a vivere e possa riposare in pace. Ti voglio bene Laurel".

I funerali di Laurel Griggs si sono svolti in forma privata lo scorso 8 novembre, la Clinton School, l'istituto frequentato dall'attrice, è rimasto chiuso quel giorno in segno di lutto e per permettere ai compagni di partecipare alla funzione.