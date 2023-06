Laura Torrisi con Questo non lo so fare, ideato con Leonardo Pieraccioni, debutta stasera su Food Network

Stasera in seconda serata su Food Network debutta Laura Torrisi con il programma Questo non lo so fare: ospiti e anticipazioni

Stasera alle 22.00 su Food Network e in streaming su discovery+, inizia un nuovo format chiamato Questo non lo so fare, condotto da Laura Torrisi, che lo ha ideato insieme a Leonardo Pieraccioni. Il programma ci terrà compagnia per sei settimane sul canale 33 del digitale terrestre. Durante questa emozionante avventura culinaria, vedremo alcuni ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo mettersi alla prova insieme all'attrice catanese.

Dopo gli innumerevoli programmi di cucina in cui professionisti e amatori sfoderano grandi doti culinarie, arriva finalmente il programma in cui si può ammettere "Questo non lo so fare". Il format segna il ritorno in tv dell'attrice Laura Torrisi, che guiderà gli ospiti attraverso i segreti della cucina italiana, proprio a partire dagli errori più comuni nelle preparazioni dei piatti. Da un'idea di Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni, in ogni puntata, prodotte da Lovit per Warner Bros. Discovery, un personaggio del mondo dello spettacolo si cimenterà nella preparazione di un piatto che proprio non gli riesce, guidato da Laura Torrisi e dallo chef-influencer e food creator Federico Fusca (@federicofusca). Tra gli ospiti del programma Leonardo Pieraccioni, Gigi D'Alessio, Nek, Sergio Friscia, Margherita Granbassi e Antonio Capitani.

Non si può tutti saper cucinare bene, ma c'è sempre spazio per imparare. In "Questo non lo so fare" Torrisi metterà alla prova i suoi ospiti, andando a scovare i punti deboli di ogni piatto, e accompagnandoli in ogni passaggio: dall'acquisto degli ingredienti al mercato, alle preparazioni per la cottura, fino al momento dell'assaggio.

Dalle ricette della tradizione e fino alle sue reinterpretazioni più sorprendenti, il programma è volto alla riscoperta della semplicità in cucina, degli errori che chiunque può commettere. Il tutto sarà guidato dalla tipica comicità dell'attrice toscana che è in grado di vedere il buono a partire dalle più comuni imperfezioni gastronomiche, e che fornirà spunti e soluzioni per le ricette anche nella loro versione celiaca.