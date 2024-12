Laura Pausini: su Mediaset Infinity, in anteprima esclusiva, arriva il docu-concerto Laura 30 World Tour

Laura Pausini ha atteso l'intervista a Verissimo per l'annuncio ufficiale: su Mediaset Infinity è sbarcato, in anteprima esclusiva, Laura 30 World Tour, il docu-concerto che racconta il backstage e le emozioni del tour mondiale dell'artista.

Laura 30 World Tour: la celebrazione di una carriera da record

In tre episodi - passato, presente e futuro - la docu-serie racconta quello che Laura Pausini ha condiviso, sul palco, con i suoi fan, per festeggiare i 30 anni di carriera, ma è anche un racconto intimo dove la cantante ripercorre la sua storia. Laura 30 World Tour è un mix tra le migliori performance sul palco, i dietro le quinte e le emozioni che l'hanno accompagnata nel tour. Insieme a lei, le persone che hanno preso parte a questo viaggio, raccontando le relazioni professionali e personali che hanno contribuito al suo successo.

Laura Pausini è la cantante italiana più conosciuta al mondo. Icona pop globale, ha venduto più di 75 milioni di dischi, ha al momento oltre 5 miliardi di streaming su Spotify. Non solo: è stata la prima (e fin qui unica) artista del nostro Paese a vincere un Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100. Ha conquistato 4 Latin Grammy Awards, è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come "Person of the Year 2023", diventando la prima non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento.

In una carriera lunga 30 anni, Laura Pausini ha anche ottenuto premi non strettamente legati alla musica: nel 2016 è stata candidata agli Emmy per il programma La banda, dove è stata giudice per due stagioni consecutive. Nel 2021, dopo aver cantato il brano Io sì, che fa da colonna sonora al film La vita davanti a sé, con Sophia Loren, ha vinto un Golden Globe, un Satellite Award, un Nastro d'Argento, ed è stata candidata agli Oscar per la miglior canzone originale.



I tre atti completi - passato, presente e futuro - di Laura 30 World Tour - Il docu-concerto sono ora disponibili in anteprima esclusiva su Mediaset Infinity.