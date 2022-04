Laura Pausini apre la diretta con due fan brasiliani mentre stanno facendo l’amore (video)

Incidente hot per Laura Pausini: durante l'ultima diretta Instagram la cantante ha accettato la richiesta di partecipazione da parte di due fan brasiliani, ma si è accorta che stavano facendo l'amore.

La prossima co-conduttrice di Eurovision 2022, con il suo solito spirito, è riuscita a rendere il momento meno imbarazzante scherzando con la coppia colta in fragrante.

Laura Pausini su Instagram ha 3milioni e 800mila followers sparsi in tutto il mondo, la cantante ama mantenere un filo diretto con i suoi fan organizzando dirette sul social, accettando, di volta in volta, le richieste di partecipazioni di alcuni di loro. Ieri l'artista - che in questo momento è su Amazon Prime con il documentario Laura Pausini - Piacere di conoscerti, - ha avviato l'ennesima diretta che ha avuto risvolti surreali.

Tra le numerosissime richieste ricevute per partecipare alla diretta, Laura ha accettato quella di una coppia brasiliana, la Pausini avrà pensato di poter prendere due piccioni con una fava, dire di sì alla domanda e accontentare due followers. Purtroppo, o fortunatamente per loro, la coppia, dopo aver mandato la richiesta si è distratta e si è infilata sotto le lenzuola, quando Laura si è collegata li ha colti così in fragrante.

Quello che poteva essere un momento imbarazzante per tutti, è diventato un segmento di spettacolo grazie allo spirito della cantante: "Ma state facendo l'amore? ", ha chiesto in brasiliano ai due follower che si chiamano Flavia e Duarte. Al si della coppia la Pausini ha iniziato ad applaudire e, rivolgendosi ai fan italiani, ha spiegato "ragazzi, abbiamo beccato due che stanno ciulando, adoro".

La scena è andata avanti, la Pausini ha domandato che ora fossero "le cinque del pomeriggio", ha risposto lei allargando l'immagine e inquadrando Duarte. "Ma è nudo", ha urlato la Pausini, "no no", ha risposto la ragazza, il marito infatti era riuscito ad infilarsi le mutande.