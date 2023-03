Laura Pausini si è sposata con Paolo Carta: la prima foto del matrimonio

Laura Pausini si è sposata con Paolo Carta, l'artista ha condiviso sui social le prime foto delle nozze. Il matrimonio è stato celebrato a Roma oggi 22 marzo, nelle ultime ore il settimanale Di Più aveva svelato che sul sito del Comune di Roma erano apparse le pubblicazioni di matrimonio. La coppia conviveva da diciotto anni, la figlia Paola ha svolto il ruolo di damigella d'onore.

"Abbiamo detto 'Sì'", ha scritto Laura Pausini, in cinque lingue su Instagram. Nella foto la cantante indossa un abito bianco con una giacca ed il velo. La Pausini ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto della figlia Paola, che indossava un vestito in pizzo bianco da damigella d'onore e teneva un bouquet di fiori. In un'altra foto, le mani della cantante e del suo compagno Paolo Carta sono state ritratte insieme, entrambe con le fedi al dito.

Laura Pausini e Paolo Carta sono legati dal marzo 2005, lui è suo produttore artistico e chitarrista. La figlia Paola è nata nel febbraio 2013. Nelle ore che avevano preceduto il matrimonio, Laura Pausini aveva scritto: "Che ogni tua promessa sia la mia in salute e in malattia. C'è già tutto ciò che vuoi davanti a noi". Per Paolo questo è il secondo matrimonio dopo quello con Rebecca Galli, da cui ha divorziato nel 2012, i due erano separati dal 2006. Il chitarrista, oltre a Paola, ha tre figli Jader, Jacopo e Joseph.