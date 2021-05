Launchpad, la collezione di corti su Disney+ in streaming da oggi

Disney+ presenta in streaming la prima stagione di Launchpad, una collezione di cortometraggi live-action realizzati da una nuova generazione di storyteller!

I registi, tutti provenienti da realtà sottorappresentate, sono stati selezionati tra più di 1100 candidati americani e hanno avuto l'opportunità di condividere il proprio punto di vista e visione creativa con il pubblico di tutto il mondo. A ogni regista sono stati affiancati dei mentori appartenenti alle varie divisioni dell'azienda, tra cui Disney+, Lucasfilm, Marvel Studios, Pixar, Walt Disney Animation Studios e Walt Disney Studios Motion Picture Production.

L'obiettivo di Launchpad, targato Disney, è diversificare le storie che vengono raccontate e dare visibilità a quelle che non hanno mai avuto spazio. Ispirati al viaggio della vita, questi primi sei cortometraggi per Disney+ sono basati sul tema della Scoperta: Discover. Le candidature per la seconda stagione di Launchpad, che sarà basata sul tema della Connection (Connessione), saranno aperte negli Stati Uniti a partire dal 10 maggio 2021 con la nuovissima aggiunta di una writers'track.

Mahin Ibrahim, Director of Disney's Diversity & Inclusion, Market, che supervisiona il progetto Launchpad, ha dichiarato: "Il primo gruppo di corti di questi sei registi di talento ci ha tolto il fiato. Sono commoventi, provocatori e divertenti e ognuno trasmette una prospettiva unica sul vivere in America oggi e sulle cose che si imparano su sé stessi e sugli altri quando si segue la propria strada. Sono entusiasta di condividerli con voi e non vedo l'ora di accogliere un nuovo gruppo di registi provenienti da contesti sottorappresentati per la prossima stagione di Launchpad".

Di seguito corti e i registi di questa prima stagione della serie: