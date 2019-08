L'attacco dei giganti, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia finalmente agosto e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie a uno dei titoli più amati dai fan degli anime: ad arrivare in streaming oggi è L'attacco dei giganti, la seguitissima serie giapponese.

L'action fantasy parla di una razza di giganti che, attraverso una breccia nel Wall Maria, riesce a penetrare nella città di Shiganshina, divorando gli umani che vi abitano. A difendere i cittadini troviamo i tre protagonisti: Ere Jaeger, Mikasa Ackermann e Armin Arelet, che dopo aver perso i loro cari entrano nell'esercito per lottare contro i giganti. Finora sono giunte al pubblico tre stagioni, ma Attack on Titan 4 arriverà in tv nell'autunno del 2020 e segnerà di fatto la conclusione dello show, dopo che è stata annunciata la fine imminente anche della serie manga creata da Hajime Isayama.

Poster

Non è stato ancora annunciato il numero di episodi ma, in considerazione del materiale del manga da adattare, è prevedibile che si tratti di una stagione da 25 puntate come la prima trasmessa nel 2013. Nel maggio 2015 era, inoltre, arrivato nelle sale la prima parte di un film della saga, intitolato L'attacco dei giganti. Il film - Parte I: L'arco e la freccia, seguito a settembre dalla seconda parte, L'attacco dei giganti. Il film - Parte II: Le ali della libertà

L'attacco dei giganti è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.