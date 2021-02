L'attacco dei giganti è in mutande: la censura in Malesia è tutta da ridere

Il manga de L'Attacco dei Giganti ha subito per anni una particolare censura in Malesia, dove i titani al centro del manga di Isayama hanno indossato delle mutande.

L'incredibile popolarità non ha messo al riparo L'Attacco dei Giganti dalla censura in Malesia, anche se la trovata di una casa editrice - disegnare mutande sui giganti - si è rivelata talmente divertente da meritare almeno di essere vista in tutti e quattro gli angoli del mondo.

Come si può facilmente intuire dalla tavola rimaneggiata del capitolo 101 del manga, i censori in questo caso hanno preferito aggiungere, alle illustrazioni di Eren in versione Gigante d'Attacco e del Gigante Martello, delle mutande altrettanto giganti per evitare di mostrare nudità.

Scelta che appare ancora più ridicola se si considera che le sole nudità incriminate in questo caso possono essere i fondoschiena dei due titani, non essendo, i sanguinari giganti al centro del manga, dotati di organi riproduttivi da tenere in bella mostra.

E non che gli altri colossi de L'Attacco dei Giganti abbiano avuto un diverso trattamento perchè, come si nota facilmente da altre immagini postate dagli utenti, nel capitolo 33 per esempio il Gigante Femmina era stato dotato di una tutina aderente così da coprire anche il seno.

La buona notizia per i fan malesiani dell'opera di Hajime Isayama è che sarebbe solo una la rivista che ha pensato di mettere qualcosa addosso ai titani: si tratta di Kreko, un magazine che, dopo 20 anni di attività, ha chiuso definitivamente i battenti nel 2019.

Nel frattempo in Giappone il manga de L'Attacco dei Giganti si appresta a toccare quota 137 capitoli, mente la serie anime omonima tiene incollati gli spettatori con la quarta e ultima stagione.

Domani infatti, venerdì 5 febbraio, sarà disponibile anche in Italia - su Amazon Prime Video e VVVVID - l'episodio 4x08 de L'attacco dei giganti, Assalto, che, trasmesso in patria già a gennaio, ha letteralmente sconvolto la fanbase con la morte di un personaggio amatissimo.