Lato A - La storia della più grande casa discografica italiana raccontata da Marco Giallini stasera su Rai 3

Stasera in prima serata va in onda la prima puntata della docuserie dedicata alla RCA, attiva in Italia dal 1949 al 1987

Questa sera, venerdì 5 aprile, in prima serata su Rai 3 va in onda la prima delle due puntate di Lato A - La storia della più grande casa discografica italiana, la docuserie che racconta la storia della RCA. Marco Giallini è la voce narrante di questo nuovo progetto prodotto da Think Cattleya In collaborazione con Rai Documentari con la Collaborazione di Motion Content Group.

La rinascita italiana raccontata attraverso la storia dell'etichetta discografica

Dai ruggenti anni del boom economico ai rivoluzionari anni '70, fino ai più cupi anni '80, nella docuserie si assiste al profondo mutamento del nostro paese che va di pari passo con quello culturale. Questi cambiamenti li vivremo attraverso la storia della casa discografica nata nel 1949: dall'introduzione del 45 giri, alla nascita delle prime hit estive, l'avvento dei juke-box, il Piper e i "capelloni", senza dimenticare il cantautorato più intimista e romantico.

Le testimonianze di giornalisti e cantanti

Un'epoca indimenticabile, raccontata attraverso i preziosi contributi di molti ex dipendenti RCA, i giornalisti Gino Castaldo, Maurizio Becker e Giulia Cavalieri e alcuni grandi maestri della canzone italiana: Riccardo Cocciante, Gino Paoli, Ron, Shel Shapiro e Edoardo Vianello.

In questi due appuntamenti, il secondo è previsto per venerdì 12 aprile, conosceremo più a fondo le storie di questi uomini della carta stampata e degli artisti della RCA che hanno cambiato per sempre la musica italiana, come Gianni Morandi, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Renato Zero, Claudio Baglioni e Rino Gaetano.

La storia della casa discografica si fonde con i percorsi dei singoli artisti, con le loro peculiarità e le loro esibizioni più iconiche, dando vita ad un racconto originale e coinvolgente.

Lato A - La storia della più grande casa discografica italiana, si avvale dei preziosi tesori, custoditi negli archivi Rai e Luc che hanno permesso di portare alla luce molti retroscena e aneddoti avvenuti tra le mura di quella che all'epoca poteva essere considerata una vera e propria città della musica.

Una voce narrante che rende tutto più magico

Il racconto è impreziosito dalla magica voce di Marco Giallini che ci introduce alla storia della più grande etichetta discografica italiana e ci accompagna attraverso più di trent'anni di successi, sogni grandiosi, scommesse vinte e non, e tantissima musica.

L'adattamento televisivo è liberamente ispirato a C'era una volta la RCA, il libro di Maurizio Becker. La docuserie è scritta da Matteo Lena e Carlo Altinier, diretta dallo stesso Lena e prodotto da Giovanni Stabilini e Martino Benvenuti. Il montaggio è di Daria Di Mauro e Mauro Sanson, la produttrice esecutiva è Nausicaa La Torre e il produttore creativo Emanuele Cava.