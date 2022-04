L'assassinio di Jesse James, Andrew Dominik spera che Criterion distribuisca la versione integrale del film

Secondo quanto dichiarato da Roger Deakins e da Andrew Dominik, esiste una versione integrale de L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, considerato dalla critica come uno dei più grandi western degli ultimi tempi.

Il film diretto da Andrew Dominik ha più in comune con il cinema di Terrence Malick che con quello di Howard Hawks e John Ford. Nonostante i tentativi di Warner Bros di rendere il film più mainstream e un montaggio brutale, il regista è riuscito comunque a mantenere un'atmosfera sospesa e contemplativa. La produzione del titolo, però, ha recentemente parlato di un director's cut ben più lungo della versione da 2 ore e 40 uscita nelle sale.

Nel corso di un'intervista con Collider, Roger Deakins ha parlato della versione definitiva de L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford e ha dichiarato: "Mi piacerebbe davvero vedere la versione lunga del film. Si tratta del primo cut che io abbia mai visto e mi piacerebbe fosse distribuita da Criterion. Non credo possa mai succedere. Si tratta di una versione lunga più di 3 ore ma, l'ultima volta che gli ho parlato, Andrew mi sembrava soddisfatto di quella distribuita nelle sale".

Andrew Dominik ha immediatamente preso parte alla conversazione e ha confermato l'esistenza della versione da 3 ore e 15 minuti circa. A quanto pare, il regista preferisce questo montaggio ma crede che né Warner né tantomeno Criterion possano essere interessate a distribuirla. Il regista ha raccontato: "Abbiamo parlato con Warner di questa versione ma non sembrano interessati a distribuirla. Qualcuno dovrebbe dare vita a una petizione affinché Criterion distribuisca il progetto. A quanto pare, però, Criterion non è interessata. Comunque, esiste una versione migliore de L'assassinio di Jesse James ed è 15 minuti più lunga rispetto a quella distribuita. Roger parla di questa".

I fan di Andrew Dominik possono stare tranquilli. Quest'anno, infatti, Netflix distribuirà il suo Blonde (biopic su Marilyn Monroe interpretato da Ana de Armas) e nel corso del 2022 uscirà anche This Much I Know to be True, documentario su Nick Cave che ha ottenuto eccellenti recensioni.